¿Sufres de aftas y úlceras bucales recurrentes? Existe una terapia láser que podría ayudar a tratar estas afecciones

La clínica dental Aires incorpora laserterapia oral como apoyo complementario para el manejo de lesiones bucales, siempre dentro de una evaluación profesional que permita definir el origen de cada caso.

Comer, hablar o sonreír puede volverse difícil cuando una lesión bucal se mantiene en el tiempo. Si una afta se repite con frecuencia, una úlcera no cicatriza o una zona de la boca presenta dolor persistente, puede requerir una evaluación profesional más específica.

En ese contexto, Clínica Aires ha integrado la terapia láser oral a su atención dental en Providencia, como una herramienta complementaria para el manejo de lesiones bucales seleccionadas. Esta incorporación tecnológica forma parte de un abordaje que combina evaluaciones clínicas precisas, tratamientos menos invasivos y una experiencia más cómoda para el paciente.

Evaluar antes de tratar

En Clínica Aires, este tipo de consulta se aborda desde la patología oral, área especializada en evaluar alteraciones de la mucosa, lengua, encías, labios y otros tejidos de la boca. La revisión considera aspectos como ubicación, tamaño, color, textura, tiempo de evolución y síntomas asociados.

Esa evaluación es clave porque no todas las aftas, úlceras o irritaciones tienen el mismo origen. Algunas pueden relacionarse con trauma local, roce de piezas dentales, estrés, cambios inmunológicos o enfermedades sistémicas.

El objetivo es definir un manejo según la causa y evolución de cada caso. Cuando corresponde, la evaluación puede complementarse con seguimiento clínico, exámenes de apoyo o una biopsia oral para precisar el diagnóstico.

Terapia láser como apoyo clínico

Luego de esa evaluación, la terapia láser oral puede indicarse como complemento en determinados cuadros. También conocida como fotobiomodulación, utiliza luz láser de baja potencia sobre zonas específicas de la boca para ayudar a aliviar el dolor, modular la inflamación y favorecer la recuperación de los tejidos.

Es un procedimiento rápido, no invasivo y bien tolerado por el paciente. La cantidad de sesiones depende del diagnóstico, la respuesta clínica y el seguimiento definido por el especialista.

Esta alternativa puede ser útil en aftas recurrentes, úlceras orales, ardor bucal, molestias en mucosa inflamada, alteraciones de sensibilidad y recuperación posterior a ciertos procedimientos. Su uso no reemplaza la evaluación de patología oral, sino que se integra a un plan clínico cuando la lesión y el estado del paciente lo justifican.

Con esta incorporación, Clínica Aires refuerza una forma de atención que combina diagnóstico especializado, tecnología y una experiencia dental pensada para reducir el estrés. Para quienes presentan aftas o lesiones bucales persistentes, consultar a tiempo puede aliviar molestias, definir el origen del problema y evitar que una incomodidad diaria avance sin diagnóstico.



