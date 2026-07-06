“Modelo Hezbollah”: Israel reaccionó ante la decisión de Hamas de disolver su gobierno en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, aseveró que mientras las armas continúen en poder de Hamas, cualquier autoridad civil estará bajo “sus dictados”.

ONU.

Israel reaccionó con desconfianza este lunes al anuncio de Hamas en torno a disolver su gobierno en la Franja de Gaza, y aseveró que la medida en realidad busca establecer un “modelo Hezbollah” en ese territorio.

De acuerdo con lo manifestado por el director de la oficina de medios del gobierno de Hamas en Gaza, Ismail al Thawabta, tras la disolución, el poder lo asumirá un comité tecnócrata pactado en el marco de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

Según planteó el funcionario, el gobierno gazatí reiteró su “plena disposición de entregar las riendas” al denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza.

“Hoy, no solo reafirmamos nuestra posición de principios inquebrantables, sino que la traducimos en acciones y procedimientos concretos sobre el terreno, adoptando nuevas y decisivas medidas estratégicas que allanan el camino para el cumplimiento de esta obligación nacional“, dijo al Thawabta.

La reacción de Israel frente a la decisión de Hamas

Al abordar la información entregada por Hamas, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, puso en duda los argumentos planteados y aseguró que en realidad lo que busca es evitar su desarme.

“Hamas está interesado en un modelo Hezbollah en Gaza”, manifestó la autoridad israelí en un mensaje que difundió a través de las redes sociales.

“El comité tecnócrata será responsable de la recogida de basura y de los servicios municipales, mientras que Hamas permanecerá como la fuerza militar dominante“, ironizó el secretario de Estado, quien aseveró que mientras las armas continúen en poder de Hamas, cualquier autoridad civil estará bajo “sus dictados”.

“Hamas podrá continuar con la represión de los palestinos en Gaza y la yihad contra Israel”, recalcó, a la vez que enfatizó que el plan de Trump se desarrollará “tal como está”, incluido “el desarme de Hamas y otros grupos terroristas (y) la desmilitarización de la Franja de Gaza“.