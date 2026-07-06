“Ojo con Contraloría”: presidente de la Cámara cuestiona al organismo tras duro informe sobre Steinert

Si bien destacó la labor de Contraloría en el último tiempo, Jorge Alessandri (UDI) mencionó que con el informe contra Steinert “algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), cuestionó el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) en el que determinó que la exministra e Seguridad, Trinidad Steinert, actuó fuera de sus facultades legales al pedir información reservada a la PDI sobre una investigación en curso.

Este hecho, hizo que la oposición se encuentre evaluando impulsar una comisión investigadora. Además, hay parlamentarios que no descartan la presentación de una acusación constitucional contra Steinert, quien solamente duró 69 días en el cargo.

Bajo este contexto, el diputado Alessandri afirmó que “no hay tiempo” para que el Congreso avance en este tipo de iniciativas. Junto con ello, criticó el actuar del órgano liderado por Dorothy Pérez, señalando que “hay que mirar con detención lo que la Contraloría está haciendo en ese dictamen. Está dando una opinión sobre una persona de confianza política”.

“Ojo con la Contraloría”

En diálogo con Radio Duna, el parlamentario expuso: “Tuve un zoom con abogados expertos en estos temas el día de ayer y es algo que la Contraloría no había hecho en nuestro país, algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones, que lo que hizo la ministra no constituía conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara a ella”.

Considerando lo anterior, hizo un llamado a tener “ojo con la Contraloría, ha sido maravillosa la Contraloría en muchas cosas, nos ha permitido detectar el fraude de licencias médicas, pero recordemos que el poder político está en los ciudadanos electos, que es el Congreso y el Presidente de la República”.

En este marco, enfatizó que el “presidente tiene dentro de su facultad el nombrar los ministros y la Contraloría tiene que velar por el buen uso de los recursos públicos y por la legalidad de los actos (…) Me gusta recordar el marco en que se mueve Chile, porque a veces nos olvidamos de eso”.