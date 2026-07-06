La distancia de Chile Vamos con Matthei y el gesto de acercamiento de la excandidata

Dirigentes de Chile Vamos han salido a aclarar que las críticas de Matthei al Gobierno no representan a la UDI, ni a la coalición que este partido integra con RN y Evópoli.

Las críticas que ha hecho la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) al Gobierno de José Antonio Kast desataron una ola de desmarques públicos en la coalición integrada por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli.

Si bien tras su derrota en las elecciones la exalcaldesa de Providencia privilegió su lado B en redes sociales por sobre un rol político más activo, en varias oportunidades ha sido crítica con el Gobierno, especialmente desde que aumentó su presencia mediática como columnista en radio Pauta y a fines de junio cuando asistió a dos matinales televisivos.

Así, en las últimas semanas, le reprochó al Gobierno que en campaña “prometieron que tenían el mejor plan contra la delincuencia y no tenían nada”, mantuvo un cruce con el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) que obligó a la UDI a exigir disculpas públicas de parte del republicano, y advirtió que el Ejecutivo podía “quedar de rodillas” ante el Partido de la Gente en futuras acusaciones constitucionales.

Chile Vamos se desmarca de Matthei

El primero en marcar distancia fue el expresidente de la UDI, el senador Javier Macaya. En una entrevista publicada por radio Biobío el sábado, Macaya salió a aclarar que “en esas críticas, ella no representa a la UDI. Las hace a título personal, se respeta“.

Si bien sostuvo que el electorado que apoyó el rechazo al cambio de Constitución y que pudo haber votado por Kast, “pueden tener tener matices sobre cómo se está llevando a cabo la agenda”, reafirmó que “la UDI está apoyando con mucha fuerza, probablemente como uno de los partidos más leales al Gobierno, al trabajo que está desempeñando”.

Al día siguiente, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, en conversación con TVN dijo entender la crítica de Matthei, pero puntualizó que “a veces no la comparto”. “Le tengo mucho cariño. Creo que por lo mismo tenemos que aprender a convivir con la diferencia pero también a cuidar las formas”, añadió.

Este lunes, en tanto, en diálogo con el programa Desde La Redacción, de La Tercera, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, remarcó que Matthei “no representa la opinión de Chile Vamos”. Luego, aseveró: “Estoy en una área distinta a la de Evelyn. O sea, yo soy alguien que quiere que al Gobierno le vaya bien, yo soy parte del Gobierno, me siento un parlamentario de Gobierno, y por lo tanto, yo las críticas que eventualmente puedo hacer las hago desde la premisa de que me hago corresponsable de encontrar soluciones para que eso mejore”.

Con todo, Matthei no se ha alejado por completo del oficialismo. Esta jornada se sumó a una mesa convocada por la UDI para generar propuestas en materia de empleo. La instancia estuvo conformada por exministros del Trabajo, Economía y Hacienda de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, parlamentarios, académicos y expertos de la Fundación Jaime Guzmán e Instituto Libertad y Desarrollo.