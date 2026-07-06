Quiroz confirmó que las bencinas bajarán $100 y que el diésel caerá $150 esta semana

“La baja acumulada en gasolinas estaría ascendiendo a $200 por litro y, en el caso del diésel, estaría alcanzando la cifra del orden de $170 por litro”, complementó.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este lunes la “buena noticia” que adelantó el domingo, tras informar que esta semana los precios de las bencinas bajarán $100, mientras que la caída en el valor del diésel será de $150.

Así lo ratificó el secretario de Estado durante el punto de prensa que realizó en La Moneda, donde detalló que “deberíamos tener una reducción en el precio de los combustibles; estimamos que debiera ser aproximadamente del orden de los $100 por litro en las gasolinas y de $150 por litro en el diésel”.

“Con ello, la baja acumulada en gasolinas estaría ascendiendo a $200 por litro desde las primeras subidas y, en el caso del diésel, estaría alcanzando la cifra del orden de $170 por litro“, agregó Quiroz.

Explicó que la caída en el valor de los combustibles se debe a que el precio del petróleo “bajó a los niveles que había antes de la guerra“.

Por qué las bencinas no bajan al valor antes de la guerra

“La pregunta es, por qué la gasolina, si bien ha bajado significativamente respecto de las primeras alzas, no alcanza el nivel anterior, y el motivo de eso es que para hacer gasolina el petróleo debe ser refinado“, añadió el ministro de Hacienda.

“Las refinadoras del mundo están muy afectadas y, por tanto, la diferencia entre petróleo y gasolina ha subido y eso explica por qué, haciendo todo el esfuerzo posible y gracias a las medidas fiscales que hemos tomado, que nos permiten hacer el máximo esfuerzo en estas materias, podemos bajar hasta este nivel y no podemos seguir bajando”, complementó.

Aseguró, a la vez, que “vamos bien encaminados y, conforme el mundo siga recuperándose y normalizándose, vamos a poder seguir avanzando aún más en esta materia“.