Las cifras que reflejan una baja del 13% en los homicidios en comparación con 2025

El ministro Arrau confirmó en su balance que las regiones que tuvieron un descenso en sus cifras fueron Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos, Biobío y la Metropolitana.

El ministro Martín Arrau entregó un balance de seguridad y confirmó que este año, entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2026, se han registrado 442 homicidios, lo que representa una baja del 13% respecto al 2025. En el mismo periodo del año anterior se habían notificado 508.

Las regiones que tuvieron un descenso en sus cifras fueron Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos, Biobío y la Metropolitana. Caso contrario fue lo que ocurrió en Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Maule, donde los números aumentaron.

Al respecto, Arrau afirmó que “nos queda un largo camino por recorrer para llegar a los niveles que tenía este país hace 10 años. Estamos muy conscientes de ello y por eso nunca vamos a hacer alegoría de estas cifras, pese a que son positivas“.

“Cuando vemos que los homicidios en lo que va del año han tenido una baja de un 13% respecto del año pasado, son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso“, agregó. Además recalcó que “estamos muy conscientes de los desafíos y por eso seguiremos trabajando con planes focalizados. Estas no son recetas generales, cada región, cada comuna tiene recetas particulares”.

Otras cifras

Además de la baja que tuvieron los homicidios, el ministro Arrau destacó que los robos violentos han disminuido un 11% a nivel nacional, con 5.697 casos menos.

En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) reportó que este año se han registrado 43 secuestros confirmados, un 42% menos. Carabineros, por su parte, confirmó 163 casos, lo que representa un 6% menos que en 2025.

El secretario de Estado explicó que ambas instituciones realizan metodologías distintas, pero el Gobierno trabaja con el Ministerio Público para consolidar un sistema único de medición.

El balance reflejó también que las violaciones bajaron un 14,7%, las lesiones graves o gravísimas un 3%, y las lesiones leves aumentaron un 6%.

Respecto a los ingresos irregulares detectados bajaron un 86% respecto a 2025, mientras que las denuncias y autodenuncias por ingreso irregular bajaron 35%.