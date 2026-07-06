Jack Johnson trae de regreso su folk surfista a Chile

Hay artistas que parecen traer el clima consigo. Jack Johnson es uno de ellos: cada vez que el hawaiano pisa un escenario, algo del Océano Pacífico se instala entre el público. Esa atmósfera volverá a Santiago el 10 de febrero de 2027, cuando el músico multiplatino se presente en el Movistar Arena como parte de SURFILMUSIC, la gira que marca su regreso a Latinoamérica y a los escenarios tras su última serie de conciertos en 2023.

El nombre que da vida al tour es también el título del documental que recorre la evolución de Johnson desde sus días como surfista y cineasta hasta músico de alcance mundial. La película aborda sus primeros años en la costa norte de Oahu, la realización de sus celebradas cintas de surf Thicker Than Water (1999) y The September Sessions (2000), y el inicio de una carrera musical impulsada por esa misma mirada artística, expresada a través de la cámara y la guitarra. La banda sonora del filme, compuesta por Johnson junto al dúo Hermanos Gutiérrez, fue lanzada mundialmente el pasado 15 de mayo y formará parte del repertorio del concierto.

En Santiago, Johnson llegará acompañado por sus compañeros de banda de toda la vida —el baterista Adam Topol, el bajista Merlo Podlewski y el multiinstrumentista Zach Gill—, con quienes repasará clásicos como Better Together, Flake, Inaudible Melodies, Taylor y Sitting, Waiting, Wishing, junto con la nueva música de la gira.

Nacido y criado en la costa norte de Oahu, Hawái, Jack Johnson fue primero promesa del surf profesional antes que músico. Una grave lesión en Pipeline, a los 17 años, lo alejó de la competencia y lo acercó a la guitarra y al cine: estudió realización audiovisual y se hizo un nombre filmando documentales de surf antes de que su debut discográfico, Brushfire Fairytales (2001), lo convirtiera en un fenómeno de boca en boca. Desde entonces ha publicado ocho álbumes de estudio y tres discos en vivo, con más de 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, entre ellos In Between Dreams (2005), el disco que lo consagró globalmente, y su más reciente trabajo, Meet the Moonlight (2022).

Su figura, sin embargo, excede lo musical. Johnson es uno de los referentes de la acción ambiental en la industria: su sello discográfico y su equipo de gira han sido pioneros en prácticas sustentables, y su red de acción social All At Once conecta a sus fanáticos con organizaciones locales sin fines de lucro en cada parada de la gira. Junto a su esposa Kim fundó la Fundación Kōkua Hawaiʻi, dedicada a la educación ambiental en escuelas y comunidades de Hawái, y la Fundación Johnson ʻOhana, que promueve la educación ambiental, artística y musical a nivel global. Desde 2001, las ganancias de sus álbumes y giras, junto con sus actividades filantrópicas personales, han aportado más de 40 millones de dólares a causas benéficas.

Una relación de larga data con Chile

El vínculo de Johnson con el público chileno se ha ido construyendo visita a visita. Debutó en el país en marzo de 2014, regresó en noviembre de 2017 y volvió en enero de 2023, cuando además de presentarse en Santiago encabezó el Surfestival en Pichilemu, la capital mundial del surf, un escenario a la medida de su biografía. El concierto de 2027 será, así, su cuarta visita a Chile y la primera de esta nueva etapa de su carrera.

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