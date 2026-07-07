AFP Capital inaugura un nuevo centro de servicios en Mall Plaza Vespucio con horarios extendidos y acceso a todos sus trámites

AFP Capital inauguró hoy un nuevo centro de servicios en Mall Plaza Vespucio, ubicado en Avenida Vicuña Mackenna Oriente 7110, La Florida, acercando la atención previsional a un espacio de alta concurrencia y con un horario más amplio que el de una sucursal tradicional. El nuevo centro permitirá a afiliados y pensionados realizar el 100% de sus trámites previsionales mediante un modelo de atención que combina herramientas digitales y acompañamiento presencial.
“En AFP Capital estamos impulsando una nueva forma de acercar la atención previsional a través de un modelo innovador, que integra atención remota y digital, en una ubicación estratégica dentro de un centro comercial. Esta propuesta busca ofrecer una experiencia más flexible, accesible y alineada con la forma en que hoy las personas organizan su día a día”, señaló Emilio Rojas, subgerente de Servicios Sucursales de AFP Capital.
Con esta apertura, AFP Capital continúa ampliando las alternativas de atención para sus afiliados y pensionados, acercando sus servicios previsionales mediante un innovador modelo que integra atención presencial y herramientas digitales, con el propósito de ofrecer una experiencia más flexible, accesible y adaptada a las necesidades de las personas.
Ubicado al interior del centro comercial, el nuevo espacio ofrece una alternativa para que las personas realicen sus trámites previsionales mientras acceden a otros servicios o desarrollan distintas actividades en el mall. Con esta apertura, AFP Capital acerca su atención a los lugares que forman parte de la rutina diaria de sus afiliados y pensionados, facilitando el acceso a sus servicios en un entorno de fácil acceso y con horarios más amplios que una sucursal tradicional.
El centro de atención permite realizar el 100% de los trámites previsionales a través de módulos de autoservicio y de estaciones de videoatención que conectan a los usuarios, mediante videollamada, con ejecutivos de AFP Capital que atienden de forma remota. Asimismo, dispone de anfitriones en el recinto que brindan orientación y apoyo durante la realización de los trámites, acompañando a quienes lo requieran durante su experiencia de atención.
El centro atenderá de lunes a domingo y días festivos de 10:00 a 20:00 horas. La atención remota mediante videollamada con ejecutivos de AFP Capital estará disponible de lunes a viernes entre las 10:00 y las 20:00 horas. Durante los fines de semana y días festivos, el centro de servicios continuará operando bajo modalidad de autoservicio, con apoyo presencial de anfitriones para apoyar a los afiliados.