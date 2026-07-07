AFP Capital inaugura un nuevo centro de servicios en Mall Plaza Vespucio con horarios extendidos y acceso a todos sus trámites

El nuevo centro permitirá a afiliados y pensionados realizar el 100% de sus trámites previsionales mediante atención remota por videollamada con ejecutivos y módulos de autoservicio con apoyo presencial de anfitriones, en un espacio de fácil acceso y con un horario más amplio que el de una sucursal tradicional.

AFP Capital inauguró hoy un nuevo centro de servicios en Mall Plaza Vespucio, ubicado en Avenida Vicuña Mackenna Oriente 7110, La Florida, acercando la atención previsional a un espacio de alta concurrencia y con un horario más amplio que el de una sucursal tradicional. El nuevo centro permitirá a afiliados y pensionados realizar el 100% de sus trámites previsionales mediante un modelo de atención que combina herramientas digitales y acompañamiento presencial.

“En AFP Capital estamos impulsando una nueva forma de acercar la atención previsional a través de un modelo innovador, que integra atención remota y digital, en una ubicación estratégica dentro de un centro comercial. Esta propuesta busca ofrecer una experiencia más flexible, accesible y alineada con la forma en que hoy las personas organizan su día a día”, señaló Emilio Rojas, subgerente de Servicios Sucursales de AFP Capital.

Con esta apertura, AFP Capital continúa ampliando las alternativas de atención para sus afiliados y pensionados, acercando sus servicios previsionales mediante un innovador modelo que integra atención presencial y herramientas digitales, con el propósito de ofrecer una experiencia más flexible, accesible y adaptada a las necesidades de las personas.

Ubicado al interior del centro comercial, el nuevo espacio ofrece una alternativa para que las personas realicen sus trámites previsionales mientras acceden a otros servicios o desarrollan distintas actividades en el mall. Con esta apertura, AFP Capital acerca su atención a los lugares que forman parte de la rutina diaria de sus afiliados y pensionados, facilitando el acceso a sus servicios en un entorno de fácil acceso y con horarios más amplios que una sucursal tradicional.

El centro de atención permite realizar el 100% de los trámites previsionales a través de módulos de autoservicio y de estaciones de videoatención que conectan a los usuarios, mediante videollamada, con ejecutivos de AFP Capital que atienden de forma remota. Asimismo, dispone de anfitriones en el recinto que brindan orientación y apoyo durante la realización de los trámites, acompañando a quienes lo requieran durante su experiencia de atención.

El centro atenderá de lunes a domingo y días festivos de 10:00 a 20:00 horas. La atención remota mediante videollamada con ejecutivos de AFP Capital estará disponible de lunes a viernes entre las 10:00 y las 20:00 horas. Durante los fines de semana y días festivos, el centro de servicios continuará operando bajo modalidad de autoservicio, con apoyo presencial de anfitriones para apoyar a los afiliados.