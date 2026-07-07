Mundial 2026: el duro cruce con Mbappé que una senadora paraguaya amenaza con llevar a los tribunales

La parlamentaria reconoció que profirió dichos racistas, pero acusó al goleador galo de cometer “violencia de género” y “violencia política”.

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La senadora paraguaya Celeste Amarilla amenazó con llevar a los tribunales al jugador de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, tras la respuesta que el goleador hizo frente a lo que la legisladora reconoció como dichos racistas.

Tanto Amarilla como Mbappé emplearon sus cuentas en redes sociales para lanzarse duras recriminaciones luego del partido en que Francia derrotó a Paraguay en el Mundial 2026, gracias al gol del artillero galo mediante lanzamiento penal.

Tras el resultado, la senadora paraguaya calificó a Mbappé de “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo”.

“Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”, continuó.

“Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, escribió luego.

Senadora paraguaya amenazó a Mbappé con ir a tribunales

El goleador galo no se quedó callado y también usó las redes sociales para responderle a la legisladora paraguaya. “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, escribió Kylian Mbappé, junto a una fotografía de la senadora.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país“, agregó.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó el mensaje del futbolista.

Posteriormente, Celeste Amarilla publicó otro mensaje, en el que, además de admitir que emitió dichos racistas, amenazó al artillero del Real Madrid con llevar el caso a los tribunales si no se disculpaba con ella.

A través de una extensa carta difundida en sus redes sociales, la legisladora aseguró que el futbolista ejerció “violencia de género” al calificarla como una “mujer despreciable e indigna de su cargo”.

La parlamentaria sostuvo que el conflicto “es entre vos y yo” y lo acusó de actuar con “arrogancia y desprecio” hacia los seleccionados paraguayos.

“Con la sangre hirviendo”

“Despreciaste el saludo de nuestro arquero. Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado”, argumentó Amarilla.

Luego admitió que escribió insultos racistas y los justificó porque lo hizo “con la sangre hirviendo”, además de arrepentirse de haber usado ese tipo de expresiones.

Tras exigirle que se disculpe con ella, la parlamentaria aseguró que las palabras del futbolista constituyen un acto de “violencia de género” y “violencia política” contra una autoridad elegida democráticamente.

“Vos no me conoces, no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable e indigna del cargo que ocupo“, sostuvo.

En esa línea, la senadora paraguaya emplazó a Mbappé a retractarse y le exigió disculpas públicas, advirtiendo que, de lo contrario, “podré iniciar acciones legales por violencia de género“.