“Gobierno corrupto” de Petro: De la Espriella ordenó suspender el proceso de transición en Colombia

El presidente electo tomó la decisión luego de que Guslavo Petro desconoció nuevamente los resultados del balotaje del 21 de junio.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes suspender el proceso de transición con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

Así lo dio a conocer el ganador del balotaje del pasado 21 de junio, luego de que el actual mandatario reiteró sus denuncias de un supuesto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial y aseguró que el verdadero ganador “por voto popular” fue el oficialista Iván Cepeda, y no De la Espriella.

Mediante un mensaje publicado en redes sociales, Petro insistió en que existen “evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida“, a la vez que convocó a manifestaciones para el próximo 20 de julio, cuando se instalará el nuevo Congreso.

De la Espriella suspendió proceso de transición

Por su parte, Abelardo de la Espriella empleó su cuenta en redes sociales para confirmar que instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, que suspenda de “manera inmediata” el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Petro.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia“, posteó de la Espriella.

“Mi deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional“, añadió el mandatario electo.

Luego, apuntó que “en el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato“.

“¡Firme por la Patria!“, concluyó su mensaje a través de la red social Abelardo de la Espriella.