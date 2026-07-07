“Es un socio fuerte”: Marco Rubio valoró vínculo con Chile tras encuentro con el canciller Pérez Mackenna

“Es una relación que se había resentido durante un tiempo, pero la estamos recomponiendo por el mejor interés de Chile”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores.

X.

El secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Marco Rubio, valoró positivamente el encuentro que mantuvo con el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, y aseguró que nuestro país “es un socio fuerte”.

Al abordar la cita, el jefe de la diplomacia chilena recalcó que en la oportunidad abordó con Marco Rubio “el fortalecimiento de las relaciones, la alianza estratégica, seguridad regional, minerales críticos y el programa Choose Chile para atraer inversión“.

Apuntó, a la vez, que “Estados Unidos para Chile es el principal socio estratégico, nuestro segundo socio comercial. Tenemos una tradición de más de 200 años de relaciones diplomáticas y, sobre todo, de amistad”.

“Es una relación que se había resentido durante un tiempo, pero la estamos recomponiendo por el mejor interés de Chile y hemos avanzado mucho en estas reuniones“, destacó.

Rubio valoró la cita con el canciller chileno

Por su parte, Marco Rubio empleó su cuenta de X para referirse a la que calificó como una “primera reunión productiva con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna”.

“Bajo el liderazgo del presidente José Antonio Kast, Chile es un socio fuerte, y nuestra relación nunca ha sido más sólida”, destacó el funcionario.

Además, el secretario de Estado norteamericano manifestó su “entusiasmo por lo que nuestras naciones lograrán juntas“.