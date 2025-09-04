Las AFPs sancionadas por la Superintendencia por incumplimientos en pagos de proceso de calificación de invalidez

Según la Superintendencia, el monto pendiente de pago en el periodo investigado llega a un total de $ 4.156 millones.

La Superintendencia de Pensiones sancionó a siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por el incumplimiento en el pago oportuno de las prestaciones realizadas por profesionales y entidades del Registro Nacional de Interconsultores, proceso que se canaliza a través de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM), por un total de UF 13.136, cerca de $517 millones.

La decisión del organismo regulador se resolvió luego de un año de investigación al funcionamiento y gestión de la FACM, entidad mandatada por las siete AFPs para administrar el trabajo de las Comisiones Médicas Regionales (CMR) y la Comisión Médica Central (CMC).

El Registro Nacional de Interconsultores forma parte del proceso de calificación de invalidez que realizan las CMR y la CMC.

“El incumplimiento por parte de las AFPs, a través de la Fundación, se tradujo en una falta de pago reiterada y prolongada a los interconsultores que generó consecuencias de especial gravedad como cierres o bloqueos de agenda de atención, retención de informes médicos imprescindibles para la emisión de dictámenes y, en algunos casos, el retiro de especialistas del Registro Nacional de Interconsultores. Tales hechos han afectado de manera directa el procedimiento de calificación de invalidez, aumentando los tiempos de espera y obstaculizando el acceso oportuno a un beneficio de seguridad social destinado a una población especialmente vulnerable, como lo son las personas solicitantes de pensión de invalidez”, detalló la Superintendencia.

Las AFPs sancionadas son: Provida (3.995 UF), Habitat (2.555 UF), Capital (2.215 UF), PlanVital (1.571 UF), Cuprum (1.140 UF), Uno (1.070 UF) y Modelo (885 UF).

Si bien la sanción de la Superintendencia corresponde al proceso de fiscalización que finalizó el 16 de diciembre del 2024, a dicha fecha el estado de situación de los pagos a los interconsultores indicaba un total de 10.815 facturas y boletas pendientes de pago, por un total de $ 4.156 millones.

Por su parte, al 1 de septiembre de 2025 los documentos pendientes de pago llegaban a 6.163, por un total de $ 1.567 millones.