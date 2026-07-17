UNAB se ubica entre las cinco mejores universidades de Chile en el ranking Nature Index Research Leaders 2026

La casa de estudios se ubicó además en el lugar 23 en Sudamérica. Esta medición clasifica a las universidades y centros de investigación de todo el mundo a partir de las publicaciones realizadas en 178 revistas científicas de alto impacto, consideradas entre las más influyentes de la comunidad científica internacional.

La Universidad Andrés Bello continúa posicionándose como uno de los principales referentes nacionales en investigación científica de alto impacto, al ubicarse en el quinto lugar nacional en el Ranking Nature Index Research Leaders 2026, una de las mediciones internacionales más reconocidas en la evaluación de la producción científica de excelencia. En el ámbito sudamericano, la Universidad alcanzó el puesto 23 entre las instituciones de educación superior de la región.

El Nature Index Research Leaders clasifica a las universidades y centros de investigación de todo el mundo a partir de las publicaciones realizadas en 178 revistas científicas de alto impacto, consideradas entre las más influyentes de la comunidad científica internacional. La medición refleja tanto la calidad como la contribución de las instituciones a la generación de nuevo conocimiento.

“En los últimos años hemos realizado un acompañamiento importante en infraestructura científica, equipamiento de última generación y plataformas tecnológicas que permiten a nuestros investigadores desarrollar ciencia de frontera y acelerar la generación de conocimiento. Este ecosistema, sumado al talento de nuestras investigadoras e investigadores y a nuestras redes de colaboración nacionales e internacionales, nos permite seguir contribuyendo con investigación de impacto que aborda los desafíos de hoy”, señaló Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello.

UNAB en el Nature Index Research Leaders 2026

Los resultados por ámbitos de disciplinas en esta medición evidencian fortalezas relevantes para UNAB.

En Ciencias Naturales, la Universidad alcanzó el quinto lugar nacional y el puesto 20 en Sudamérica. En el desglose de este ámbito la Universidad sobresale especialmente en Química, donde mantiene el primer lugar en Chile y cuarto en Sudamérica, y en Ciencias Biológicas, donde obtuvo el quinto lugar nacional (28ª en Sudamérica).

En el ámbito de las Ciencias Aplicadas, la UNAB se ubicó séptima en Chile y 41ª en la región; y logró la novena posición en Ciencias de la Salud (52ª en Sudamérica), al igual que en Ciencias Sociales (30ª a nivel sudamericano).

La medición considera indicadores de volumen y contribución científica (Count y Share) y, a partir de esta edición, incorpora una metodología renovada que clasifica cada artículo por su temática específica, en vez de hacerlo según la disciplina principal de la revista en donde fue publicado. Esto permite una evaluación más precisa y representativa de la producción científica de las instituciones. El ranking, además, ha ampliado su cobertura al incorporar publicaciones de ciencias aplicadas y ciencias

sociales.

A nivel internacional, las universidades que lideran el Nature Index Research Leaders 2026 son Zhejiang University, en China, con el primer lugar, seguida de Harvard University (EEUU) y Tsinghua University, China.



