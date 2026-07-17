Marejadas golpean a Penco, la comuna más afectada por los incendios: reportan 80 viviendas dañadas y 12 con pérdida total

Adicionalmente, el alcalde de la comuna especificó que uno de los puentes de ingreso presenta problemas y que pescadores vieron destruidas sus embarcaciones.

En enero de este año las localidades de Lirquén y Punta de Parra, de la comuna de Penco, fueron las más golpeadas por los incendios forestales, que dejaron casi a una veintena de fallecidos y miles de damnificados. A casi seis meses de ese evento, las marejadas relacionadas al sistema central que hoy afecta a la zona centro sur están ocasionando nuevas pérdidas materiales en la localidad de Cerro Verde Bajo, en la misma comuna.

De acuerdo con lo informado por el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, a Canal 9 Biobío TV, doce viviendas registraron pérdida total. Esta situación, a su vez, golpeó directamente a 10 familias, acotó la autoridad comunal.

Vera acotó que las marejadas fueron peores que el tsunami de 2010. “Esa vez el mar subió y bajó. Ahora fue continuo, olas que bordeaban los ocho o diez metros, destruyó las casas, hay ochenta viviendas con daños importantes”, especificó.

“Los pescadores, muchos de ellos, perdieron sus embarcaciones. Hemos registrado cuatro botes con pérdida total. Tenemos muy complicado el puente Melón, que es el único puente de ingreso. Son temas que hoy en la visita del presidente se los vamos a plantear y esperamos tener pronta respuesta”, dijo en alusión a la llegada del presidente José Antonio Kast a la Región del Biobío.

El jefe comunal taCmbién detalló los aspectos más urgentes. “Despejamos esta madrugada con camiones y ya tenemos con CGE la reposición del alumbrado público. ¿Qué nos preocupa? Que dentro de las casas hay mucha humedad, el mar genera un olor poco grato. Tenemos que sanitizar, limpiar con cloro muchas viviendas. Yo hablé con el ministro Alvarado en la mañana y para poder aplicar los bonos emergencias necesitamos la aplicación de la ficha FIBE”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que si bien ya tienen identificados puntos a reforzar en el borde costero, necesitan una solución de mayor envergadura, como “un muro que permita quebrar la ola”.