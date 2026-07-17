Dos carabineros son baleados en fiscalización en Lo Espejo y Gobierno anuncia querella

Dos carabineros fueron baleados en la mañana de este viernes durante una fiscalización preventiva realizada en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por la institución policial, los uniformados se acercaron a un joven de entre 20 a 25 años, que vestía ropas oscuras, para hacerle un control preventivo de identidad. Sin embargo, el sujeto extrajo una pistola de sus vestimentas y disparó en contra de los funcionarios policiales.

El fiscal jefe de flagrancia (s) José Luis Mac-Namara relató que luego de una persecución que se prolongó por un par de cuadras, el atacante volvió a disparar en contra de los uniformados.

Ambos carabineros, un subteniente y un cabo primero, estaban conscientes al momento de ser auxiliados. Tras ser estabilizados en el Cesfam Mariela Salgado, fueron trasladados en helicóptero al Hospital de Carabineros.

Tanto el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, como el general director de Carabineros, Marcelo Araya, anunciaron su regreso a Santiago. Ambos se encontraban en la Región de Los Ríos para monitorear el estado de salud del cabo Marco Cosme, hoy en riesgo vital tras ser baleado el miércoles durante un procedimiento policial.

“Integraban los servicios extraordinarios que hemos impulsado para reforzar la presencia policial en las calles. El delincuente actuó con total alevosía y utilizó un arma adaptada para disparar en modo automático. Es un delincuente extremadamente peligroso y se mantiene un amplio operativo para capturarlo. Nos querellaremos y perseguiremos la máxima sanción que permita la ley. Regreso de inmediato a Santiago para visitar a los funcionarios heridos. Este criminal será encontrado, detenido y puesto a disposición de la justicia”, anunció el ministro mediante sus redes sociales.