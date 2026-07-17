Por qué el PDG se transformó en la llave de la megarreforma en su tramo final y el nuevo capítulo de la relación Parisi-Quiroz

La bancada de Franco Parisi condicionó su voto en el tercer trámite a la revisión de los cambios del Senado, pero el Ejecutivo ya movió su ficha: este lunes hizo presente por primera vez la urgencia al proyecto de devolución del IVA a medicamentos y pañales, la contraparte del acuerdo sellado en mayo.

La madrugada del jueves, cuando el Senado despachó la megarreforma con 26 votos a favor, en La Moneda ya tenían claro que la cuenta final no se cerraría en la Cámara Alta. El tercer trámite constitucional, que comenzará a discutirse este martes en la Sala de la Cámara, depende de una aritmética conocida: el Ejecutivo suma 76 votos en teoría y los dos que faltan deben salir de la bancada del Partido de la Gente.

El resultado dejó el corazón del proyecto intacto, pero también un texto distinto al que salió de la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que las indicaciones incorporadas en el Senado —entre ellas, la modificación al régimen de invariabilidad tributaria— deben ser ratificadas por los diputados.

Si las modificaciones se ratifican, el proyecto quedará en condiciones de ser promulgado como ley; de lo contrario, deberá conformarse una Comisión Mixta para resolver las discrepancias entre ambas cámaras, escenario que prolongaría los tiempos de tramitación. Ese es, precisamente, el desenlace que el Gobierno quiere evitar.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en conjunto con su pares de Interior, Claudio Alvarado; y Segpres, José García, buscan cerrar la tramitación de su proyecto ancla la próxima semana, antes de la semana distrital.

PDG, la llave para evitar una comisión mixta

En ese tablero, la bancada del PDG volvió a quedar en la posición que ya ocupó en el primer trámite, cuando prestó sus votos a cambio de que el Ejecutivo ingresara el proyecto de devolución del IVA en medicamentos y pañales. Ahora, tras el despacho del Senado, el partido reiteró que su voto no está resuelto.

La diputada Zandra Parisi sostuvo que “lo ocurrido anoche en el Senado dejó una señal política muy clara. Las principales normas de esta reforma fueron aprobadas por márgenes extremadamente estrechos, en varios casos por apenas 26 contra 24. Eso demuestra que no existe un consenso amplio y que cada voto será determinante en el tercer trámite constitucional”.

La diputada Lilian Betancurt fue más allá y condicionó la continuidad del entendimiento: “Confiamos en que el Ejecutivo honrará el compromiso asumido con el proyecto de devolución del IVA en medicamentos y pañales, una medida largamente esperada por miles de familias. De no cumplirse esa promesa, tendremos que evaluar si existen las condiciones para seguir avanzando conjuntamente con el Gobierno en las próximas iniciativas legislativas”, advirtió.

Lo cierto es que, más allá de estas señales, el Gobierno ya cumplió su parte del trato. Según el registro de tramitación de la Cámara, este lunes 13 de julio el Ejecutivo hizo presente —por primera vez desde su ingreso, el 18 de mayo— la urgencia al proyecto que establece el beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos, calificada de simple.

El movimiento apunta a asegurar los apoyos de la bancada en la semana decisiva. El proyecto debería ser visto el lunes en la comisión correspondiente, aunque la sesión aún no ha sido citada, un día antes de que la megarreforma comience a discutirse en la Sala.

Según pudo conocer EL DÍNAMO, hasta ahora no hay una reunión agendada entre el PDG y el Gobierno antes del martes. Con todo, en ambas partes no descartan una instancia de coordinación previa que permita dejar en claro los plazos del proyecto de devolución y confirmar el compromiso del voto a favor de la bancada, todo con el fin de evitar la Comisión Mixta.

Dupla Parisi-Quiroz se afiata

En paralelo a la negociación legislativa, se ha ido estrechando la relación de colaboración entre Parisi y el ministro Quiroz. El lunes ambos economistas se reunieron por tercera ocasión desde que Quiroz asumió la conducción de la cartera.

En la cita no sólo abordaron los pormenores de la megarreforma y la actualidad económica del país, sino que proyectaron el próximo desafío de Hacienda: la reforma al mercado de capitales, iniciativa que el ministro anticipó que ingresará al Congreso durante el segundo semestre y que se perfila como la segunda gran apuesta legislativa de su equipo.

El interés de Parisi es volver a incidir, esta vez con su propuesta de banca offshore. “Las propuestas que puedo hacer públicas son las que discutimos durante la campaña presidencial: tener una banca offshore para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes. Eso nos interesa mucho”, señaló el líder del PDG tras el encuentro.

Según explicó, el sistema permitiría que ciudadanos y residentes de otros países abran cuentas bancarias en Chile bajo la regulación nacional, con miras a atraer capitales y generar empleos especializados en las regiones extremas.

Parisi precisó que la iniciativa “no es un paraíso fiscal, porque eso es donde no se pagan impuestos y existen restricciones para acceder a la información. Esto es igual que Uruguay, que no es un paraíso fiscal, pero tiene una banca offshore”.

Y cerró con una definición que resume el momento del partido en su relación con el Ejecutivo: “Vamos a seguir siendo una bancada y un partido propositivo en el quehacer nacional y en todo orden de cosas, no solo en lo económico”.