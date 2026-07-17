Fue detenido en 2020: quién es Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El árbitro que se emocionó hasta las lágrimas al conocer su designación, fue vinculado a una red de narcotráfico y prostitución hace unos años.

Ya quedó todo listo para la final del Mundial 2026, luego de que la FIFA designara al esloveno Slavko Vincic como el árbitro principal para el partido entre España y Argentina, el cual se disputará este domingo 19 de julio.

El organismo confirmó esta noticia compartiendo un emotivo video en el que aparecían los jueces candidatos para dirigir el duelo definitorio.

Allí, el referí apenas escucha su noche, reacciona emocionado y rompe en llanto para posteriormente abrazar a sus compañeros, cuya escena no tardó en viralizarse en redes sociales.

Quién es Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

Este será el cuarto duelo que dirigirá en el Mundial 2026, después de haber impartido justicia en dos partidos de fase de grupos: Brasil 1-1 Marruecos y Jordania 1-2 Argelia. En rondas eliminatorias lo hizo en el México 2-0 Ecuador en dieciseisavos.

Antes de ser convocado a la Copa del Mundo, el nombre del referí se había hecho conocido, pero no por el fútbol, sino por un hecho fuera del deporte.

En 2020, Vincic fue detenido en Bosnia y Herzegovina por su presunta vinculación con una red de prostitución y drogas.

El árbitro se encontraba almorzando con Tijana Maksimovic, la presunta líder de esta red, cuando fue capturado. En aquel sitio se encontraron paquetes de cocaína, armas de fuego, chalecos antibalas y miles de euros en efectivo.

En ese momento, el referí aseveró que “no tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió”.

Tras ello, se sometió a un interrogatorio como testigo y fue dejado en libertad. En este marco, recibió el apoyo de la Federación de Eslovenia, que trató el escándalo como un “malentendido” y siguió considerándolo para eventos deportivos.