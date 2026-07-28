Naturgy mejora sus resultados a junio y eleva sus previsiones para 2026

En un contexto internacional complejo marcado por la incertidumbre geopolítica y su especial repercusión en el mercado energético, Naturgy -matriz de las chilenas Metrogas, Gas Sur e Innergy, además de los gasoductos GasAndes y Gasoducto del Pacífico- obtuvo en el primer semestre de 2026 un Ebitda de 2.975 millones de euros, un 5% más, y mejoró su beneficio neto un 6%, hasta 1.215 millones de euros. La compañía refuerza su solvencia financiera mejorando la ratio deuda neta/Ebitda hasta los 2,2x, lo que le otorga una importante capacidad para acometer nuevas oportunidades de crecimiento, manteniendo la disciplina que caracteriza a la compañía.

Naturgy obtuvo en el primer semestre de 2026 un beneficio neto de 1.215 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior, y elevó su Ebitda hasta los 2.975 millones de euros, un 5% más. La evolución del periodo se apoya en la fortaleza de un modelo de negocio integrado, la disciplina en la gestión operativa y financiera, y la capacidad del grupo para adaptarse a escenarios exigentes. Naturgy mantiene así una sólida trayectoria de cumplimiento de sus compromisos con todos sus grupos de interés y avanza en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027 desde una posición de fortaleza.

El grupo, que tiene una presencia relevante en la distribución y transporte de gas natural en Chile a través de Metrogas, Gas Sur e Innergy, además de los gasoductos GasAndes y Gasoducto del Pacífico, mejoró su perfil financiero durante el semestre. La deuda neta se situó en 11.745 millones de euros al cierre de junio, frente a los 12.317 millones registrados a cierre de 2025, apoyada en una fuerte generación de caja. La ratio deuda neta/Ebitda de los últimos doce meses fue de 2,2x, un nivel que otorga a la compañía una importante flexibilidad y capacidad financiera para acometer nuevas oportunidades de crecimiento, manteniendo la disciplina financiera y de asignación de capital que caracteriza a Naturgy.

Naturgy focalizó sus inversiones del periodo en redes de distribución y proyectos de generación renovable, los dos principales ejes de crecimiento contemplados en su Plan Estratégico 2025-2027, con criterios de rentabilidad, certidumbre de ejecución y aportación de valor a largo plazo.

En Renovables, la capacidad instalada alcanzó 8,4 GW, incluyendo baterías. La compañía cuenta con cerca de 1,3 GW adicionales en construcción, de los cuales está previsto que la mitad entre en operación antes de final del año 2026, reforzando el crecimiento selectivo del grupo y su contribución a la transición energética.

Nueva etapa de crecimiento y mejora de perspectivas

La compañía encara ahora una nueva etapa de crecimiento con una estructura financiera muy sólida y una elevada capacidad para aprovechar oportunidades que aporten valor de forma selectiva y sostenida. Además, la evolución del primer semestre permite a Naturgy mejorar los objetivos previstos para 2026 dentro del Plan Estratégico 2025-2027: el Ebitda superará según las nuevas perspectivas los 5.500 millones de euros al cierre del ejercicio, un 4% más, y el beneficio neto se situará por encima de los 2.100 millones, un 10% más. Ambas cifras están por encima del consenso de mercado. En cuanto a la deuda neta, se reducirá hasta los 13.000 millones, un 4% menos.

Entre los hitos más relevantes del primer semestre destaca también la positiva evolución del free float, que ya supera el 46%, el nivel más alto de la historia de la compañía. Este avance supone el cumplimiento con creces de uno de los principales compromisos asumidos por Naturgy para devolver liquidez a la acción y reforzar su atractivo para los inversores.

A la vista de los resultados conseguidos, el Consejo de Administración ha aprobado el pago de un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2026 de 0,60 euros por acción, que se abonará el próximo 29 de julio. Esta retribución se enmarca en la política de remuneración al accionista comprometida en el Plan Estratégico 2025-2027, y siempre condicionada al mantenimiento del rating BBB, algo que no está en riesgo.

“Naturgy vuelve a demostrar la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para cumplir sus compromisos incluso en un entorno muy exigente. La compañía afronta ahora una nueva etapa con un balance sólido, una nueva estructura accionarial, y una estrategia centrada en la disciplina financiera y la creación de valor sostenible. La evolución de los precios internacionales del gas anticipa un invierno complejo ante el que la compañía trabaja para garantizar su compromiso con la seguridad de suministro”, explica Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy.