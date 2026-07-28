Cómo los chats privados de Claude y sus usuarios quedaron expuestos en Google

Conversaciones en las que usuarios pedían consejos a la IA u otras más comprometedoras aparecieron en motores de búsqueda este fin de semana.

Una conversación entre usuarios de Reddit terminó revelando que cientos de chats privados entre los usuarios de Claude y este chatbot de propiedad de Anthropic eran públicos en motores de búsqueda como Google y Bing.

Según recogió Wired, en las conversaciones se podía apreciar cómo un usuario pedía a la IA que lo aconsejara a cuál partido político unirse y otro simulaba un juego de rol erótico con esta herramienta. Estos chats pudieron ser encontrados escribiendo en Bing o Google el link “site:claude.ai/share” durante este fin de semana.

Es precisamente esa URL la que explica que estos chats privados sean públicos y que este asunto no se trate de una filtración o un hackeo. La plataforma permite compartir sus conversaciones generando una URL pública. De hecho tal como sucede al compartir, por ejemplo, un documento de Google Drive mediante un link, Claude advierte que cualquier persona con ese enlace podría ver la conversación.

Pese a que un usuario pudo haber compartido el enlace de su chat privado con otra persona y eso no implica que automáticamente esté disponible para el resto de las personas, los motores de búsqueda pueden indexar estas conversaciones, pues forma parte de sus funciones básicas.

Lo que evitaba que todos los chats de Claude fueran públicos, era que la propia empresa instruía a los motores de búsqueda no indexarlos mediante un archivo llamado robots.txt. Sin embargo, este mecanismo no es suficiente para impedir la indexación. Google y Bing, de hecho, recomiendan que los desarrolladores incluyan la etiqueta “no.index” en estos chats, para no incluirlos en sus buscadores. La ausencia de esta etiqueta permite que aún algunas conversaciones puedan ser publicas.