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O’Higgins busca la hazaña ante Boca: la programación de la Copa Sudamericana para esta semana

Revisa todos los detalles del O’Higgins vs Boca Juniors y los demás partidos válidos por la vuelta de los playoffs.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Esta semana continúa la acción en la Copa Sudamericana 2026 con la disputa de los partidos de vuelta de los playoffs, donde O’Higgins de Rancagua buscará remontar la llave ante Boca Juniors en el Estadio El Teniente.

El Capo de Provincia es el único equipo chileno que queda en competencia y llega a este encuentro tras perder 1-0 en La Bombonera.

A diferencia de la semana pasada, el partido de O’Higgins vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana se podrá ver en TV a través de ESPN, mientras que por streaming estará disponible en Disney+.

La programación de la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana

Martes 28 de julio

  • Tigre (ARG) vs. Nacional (URU). 18:00 horas. Coliseo de Victoria.
  • Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN). 20:30 horas. Estadio Vila Belmiro.

Miércoles 29 de julio

  • Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL). 18:00 horas. Estadio Sao Januario.
  • Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER). 20:30 horas. Estadio Nabi Abi Chedid.
  • Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG). 20:30 horas. Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Jueves 30 de julio

  • Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL). 18:00 horas. Arena do Gremio.
  • O’Higgins (CHI) vs. Boca Juniors (ARG). 20:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.
  • Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL). 20:30 horas. Estadio Metropolitano de Lara.

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María José Crespo