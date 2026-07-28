Qué dicen los nuevos chats entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick que fueron incorporados a la causa contra exfiscal Guerra

“Bueno, ¿cuánto?”, fue una de las respuestas que el exministro dio a Hermosilla cuando éste le preguntó si podía intervenir en una causa ligada al exadministrador electoral de Piñera.

Más de 12 mil páginas con parte de las conversaciones que Luis Hermosilla tenía alojadas en la plataforma de mensajería Telegram y que luego reenvió por WhatsApp fueron añadidas al expediente que la Fiscalía de Arica lleva contra el exfiscal Manuel Guerra.

De acuerdo con lo revelado por el medio digital Reportea, los mensajes más comprometedores del abogado se encuentran en esta plataforma que era percibida como más segura que WhatsApp. Pese a que varios de los mensajes aluden a información que habría sido compartida por allí, estas conversaciones aún no ha sido periciadas por la Fiscalía.

En ellas, se da cuenta de que Andrés Chadwick, entonces ministro del Interior, daba seguimiento a causas judiciales sensibles para el entorno de Sebastián Piñera, mediante su asesor y socio, Luis Hermosilla.

El abogado, a su vez, sostenía intercambios por Telegram con el entonces fiscal regional oriente Manuel Guerra, que estaba a cargo de causas judiciales ligadas al entorno de Piñera. Una de ellas involucraba al exadministrador electoral de Piñera, Santiago Valdés.

Pese a que tanto Hermosilla como Guerra permanecen sujetos a medidas cautelares por investigaciones relacionadas entre sí, hasta ahora el exministro Chadwick no ha sido imputado formalmente.

“Bueno, ¿cuánto?”

Entre los mensajes revelados por el citado medio figura uno que Hermosilla reenvío a Chadwick y que presuntamente había sido emitido por Guerra en Telegram. “Lucho cuando puedas transmítele a nuestro amigo que la principal preocupación ahora es nuestro amigo Santiago Valdés (…) Eso se ve complejo”, dice uno de los mensajes.

“Lucho yo creo que lo más lógico en el caso de Valdes es que al igual que Moreira pague el monto íntegro de las facturas que en su momento le pagó SQM y aguas andinas”, dice otro diálogo atribuido, presuntamente a Guerra, y reenviado por Hermosilla a Chadwick. Por entonces, el senador Iván Moreira ya había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para evitar un juicio en el marco del caso Penta.

Asimismo, cuando fracasó el acuerdo entre la Fiscalía y Valdés, en abril de 2018, una conversación da cuenta de que Hermosilla preguntó a Chadwick, adjuntando el link de la noticia al respecto: “¿Hago algo en relación con esta noticia con Manuel Guerra?”. “Bueno, ¿cuánto?”, fue la respuesta del exministro. Otro de los antecedentes que tiene relación con el exministro, es una conversación entre Hermosilla y él, en la que se habla de un desayuno que tendrían con el empresario Andrónico Luksic, que no fue incorporado al registro que exige la Ley de Lobby.