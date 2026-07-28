“Tom Holland se consagra”: la crítica se rinde ante Spider-Man: Un Nuevo Día

Tras años de espera, la cuarta cinta protagonizada por Tom Holland llega esta semana a los cines de Chile y el mundo.

La espera finalmente terminó y esta semana llega a los cines, tanto de Chile como del mundo, Spider-Man: Un Nuevo Día, la cuarta entrega del superhéroe arácnido interpretado por Tom Holland.

La cinta se ubica luego de los hechos ocurridos en Sin Camino a Casa, donde Peter para salvar al mundo de una incursión multiversal tiene que acceder al hechizo de Doctor Strange donde todos olvidan quién es.

Ahora, Parker enfrenta un mundo en solitario mientras continúa batallando contra el crimen en Nueva York, sin saber que se acerca la más grande amenaza que ha enfrentado hasta ahora.

La película de Marvel vuelve a contar con Tom Holland como Spider-Man, Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned. A ellos se suman nuevos nombres como Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, entre otros.

En las últimas horas se conocieron las primeras reseñas por parte de la crítica sobre Spider-Man: Un Nuevo Día, donde destacan la mejor interpretación de Holland como el superhéroe arácnido hasta la fecha, además de la dirección de Destin Daniel Cretton.

En The Wrap señalaron que “me encantó Spider-Man: Un Nuevo Día. Es tan alegre y emotiva, que explora, celebra y deconstruye tanto al personaje como su poder como símbolo. Emocionante, conmovedora y con un toque fresco gracias a Cretton. Prueba de que no es cansancio de superhéroes, sino cansancio de películas malas”.

The Hollywood Reporter agradeció que Cretton tomó “la buena decisión de dejar de insistir sobre el maldito multiverso“. Mientras que el portal Consequence consignó que es “una película notablemente coherente, a menudo alegre, dedicada a darle al personaje crecimiento y gracia”.

En IGN fueron más cautos. “Se ve mejor que las tres anteriores. Tom es un muy buen actor. Hay algunas secuencias de acción y balanceo interesantes. Pero la tensión es bastante baja y la forma en que adapta (spoiler( es, sinceramente, bastante mala. ¡Marvel lo ha vuelto a hacer!”, indicaron.

Discussing Film comentó que la película “cuenta con algunos de los mejores efectos visuales y caracterización que su personaje principal haya tenido en pantalla. Sin embargo, su notable brillo se ve empañado por un guion sobrecargado que prioriza la interconexión con el UCM y los cameos sobre su protagonista”.