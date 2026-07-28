Exgeneral Yáñez y modificaciones a Ley Naín-Retamal: “Me gustaría preguntarle a esos parlamentarios si están del lado del bien o del mal”

El exgeneral director de Carabineros cuestionó la propuesta del PC que busca aplicar cambios a la normativa.

El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a la propuesta que busca realizar cambios a la Ley Naín-Retamal y también abordó la iniciativa que fortalece a la institución.

En conversación con Radio Pauta, Yáñez criticó a los parlamentarios que impulsan las modificaciones a la Ley Naín-Retamal y afirmó que la prioridad debería ser entregar mayores herramientas a los funcionarios.

“A mí me gustaría preguntarle a esos parlamentarios de qué lado están. Si están del lado de los delincuentes, si están del lado del crimen organizado, si están del lado del bien o del mal”, expresó sobre los legisladores del Partido Comunista (PC) que presentaron esta iniciativa.

De acuerdo al exgeneral director de Carabineros, la ciudadanía pide mayor seguridad, situación por la cual considera que disminuir las atribuciones de las policías sería un retroceso. En este marco, enfatizó que antes de que se aprobara la ley, muchos funcionarios dudaban al momento de intervenir producto del temor de enfrentar consecuencias judiciales.

Por otro lado, abordó el proyecto que presentó el Gobierno que busca fortalecer a Carabineros a través de una mejora de remuneraciones e incentivos.

Yáñez manifestó que la iniciativa responde a una demanda histórica de la institución y que la mejora de las condiciones laborales también refuerza la capacidad de enfrentar el crimen organizado. “Esto también disminuye o mitiga los riesgos que pueda tener la actuación del crimen organizado en la institución“, sostuvo.

Lo anterior, debido a que, a su juicio, mejores sueldos e incentivos reducen la vulnerabilidad frente a intentos de infiltración o captura de carabineros por parte de grupos criminales.