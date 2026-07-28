Las penas con las que se busca castigar la venta o facilitación de Misoprostol en nuevo proyecto de ley

Con la iniciativa, el diputado Agustín Romero (REP) busca cambiar la “impunidad que establece nuestro ordenamiento jurídico” respecto a este medicamento.

Tras el debate que generó el proyecto Escucha Su Corazón, ahora el diputado Agustín Romero (REP) prepara una nueva arremetida contra el aborto con un nuevo proyecto de ley contra la venta o facilitación del Misoprostol, medicamento que interrumpe el embarazo.

El parlamentario busca frenar el mercado clandestino en el que circula esta pastilla, el cual no está regulado y solo se sanciona por normas sanitarias. Por lo mismo busca que aquellos que lo comercialicen paguen con penas de cárcel. Más aún si lo hacen en redes sociales o con fines de lucro.

En conversación con T13, Romero señaló que “no podemos tolerar como sociedad que hoy prolifere un mercado informal de un medicamento que puede tener consecuencias graves para la salud de las mujeres y que se ha estructurado sobre la base de generar abortos al margen de la ley”.

“Esta es una impunidad que establece nuestro ordenamiento jurídico, porque sanciona la venta de medicamentos abortivos simplemente como la venta de fármacos al margen de la ley“, agregó.

Según dio a conocer T13 Radio, el borrador del proyecto de ley que castiga penalmente la comercialización del Misoprostol consigna lo siguiente:

“Agrégase, en el Código Penal, un nuevo artículo 345 bis, del siguiente tenor: Artículo 345 bis. – El que venda, distribuya, ofrezca, suministre, intermedie o facilite, por cualquier medio, la entrega a terceros de sustancias o medicamentos destinados a causar un aborto fuera de los casos permitidos por la ley, será castigado con presidio menor en su grado medio (desde 541 días hasta 3 años). La pena señalada en el inciso anterior se aumentará en un grado si la conducta se realizare a través de medios de comunicación social, internet o redes sociales, o si el autor obtuviere con ella un beneficio económico”.