Nueva baja en el Gobierno: renuncia seremi del Trabajo de Tarapacá en medio de denuncias por maltrato laboral

Con esta nueva renuncia, ya son 29 los seremis que han dejado sus cargos durante la actual administración.

Durante este lunes, se dio a conocer que el presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia del seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Tarapacá, Cristián Andrés Cabezas Mundaca.

Tras esta nueva salida, son 29 los seremis que han dejado el Gobierno. La ahora exautoridad renunció al cargo en medio de la investigación en su contra por dos denuncias de maltrato laboral.

“Mientras se desarrolla el proceso de designación de la nueva autoridad regional, la Secretaría Regional Ministerial continuará desarrollando con normalidad sus funciones, resguardando la continuidad del servicio y la implementación de las políticas públicas en beneficio de los trabajadores de la región”, expresaron desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En este marco, la cartera “reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones públicas, la probidad, el buen funcionamiento del Estado y la promoción de ambientes laborales seguros y respetuosos”.

Las denuncias contra el ahora ex seremi del Trabajo de Tarapacá

Fue el pasado 11 de junio cuando el Gobierno confirmó la existencia de dos denuncias por maltrato laboral en contra de Cristián Cabezas, específicamente por maltrato y acoso laboral.

Desde aquel entonces, Cabezas enfrentó duros cuestionamientos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que exigió su salida al cargo, lo que finalmente se materializó este lunes 27 de julio.