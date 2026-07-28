VIDEO – Escándalo en Valle Nevado: influencer brasileña acusa insultos xenófobos de un instructor argentino

El recinto suspendió al instructor señalado e inició una investigación interna, mientras autoridades de turismo condenaron cualquier acto de discriminación.

La influencer brasileña Ana Carolina Cruz denunció haber sido víctima de un presunto episodio de xenofobia mientras visitaba el centro de esquí Valle Nevado.

La creadora de contenido, quien reside en Chile desde hace ocho años, aseguró que un instructor de nacionalidad argentina la insultó y mantuvo una actitud agresiva durante un altercado ocurrido en las pistas, situación que fue registrada en video por su acompañante.

A través de sus redes sociales, Cruz relató el impacto que le provocó lo ocurrido. “En ocho años viviendo en Chile, nunca imaginé pasar por eso. Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia. Estamos en shock”, escribió.

En las imágenes compartidas también se escucha la discusión con el trabajador, mientras el acompañante le responde: “¿Te compraste la pista para ti solo? ¿Por qué no me devuelvo a Brasil? ¿Quién te crees que eres? ¡Vuelve tú a tu casa!”.

Según el registro, el instructor habría utilizado el término “macaco” para referirse a los brasileños presentes. Tras el incidente, la influencer manifestó entre lágrimas: “¿Macaco (mono)? Este tipo está loco, nos llamó monos”.

Posteriormente agregó: “Hay uno ahí mismo que no dice ni una palabra. Le da igual. Estamos muy alterados, te golpea de repente, sin previo aviso. Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba. Uno no sabe ni qué decir“, reflejando el fuerte impacto emocional que le dejó la experiencia.

Tras la difusión del caso, Valle Nevado emitió un comunicado confirmando que adoptó medidas inmediatas. “Frente a la gravedad de los antecedentes conocidos, hemos adoptado las siguientes medidas. El instructor involucrado ha sido suspendido de manera inmediata de todas sus funciones”.

Asimismo, informó que “hemos iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”.

La administración del recinto también expresó que “lamentamos enormemente lo que pasó y reafirmamos nuestro compromiso con una actividad donde todas las personas sean tratadas con dignidad, respeto e igualdad, sin excepción”.

Paralelamente, la Subsecretaría de Turismo rechazó públicamente el episodio y declaró que “rechazamos categóricamente cualquier acto de xenofobia o discriminación”, enfatizando que Chile debe promover un turismo basado en el respeto, la inclusión y la diversidad.