Estufa a gas o eléctrica: ¿En qué fijarse al elegir la calefacción adecuada para el hogar?

El invierno no da tregua frente a las bajas temperaturas y optar por un buen mecanismo de calefacción es fundamental para no perder energía ni dinero.

Durante la temporada de friom mantener la casa cálida y acogedora se vuelve una prioridad diaria. Es que cuando se trata de elegir un sistema de calefacción muchas veces se suele cometer algunos errores que pueden omitirse, como considerar solamente la potencia o el diseño del aparato, dejando de lado un factor clave: los hábitos de consumo y la cantidad de horas que se está en casa.

Las necesidades varían dependiendo cada hogar, y es que una persona que trabaja fuera todo el día y solo necesita calentar ciertos espacios durante la noche, no necesita lo mismo que un hogar en donde hay niños o personas haciendo teletrabajo que demandan una temperatura constante durante jornadas prolongadas. Es por ello que identificar las rutinas es el primer paso para invertir de forma inteligente, cuidando el bolsillo y bienestar.

¿Uso puntual o uso prolongado?

Si la rutina diaria implica estar fuera de casa la mayor parte del día, lo que se necesita al volver a casa es un calor rápido, eficiente y sin complicaciones, es por ello que en estos casos, donde se enciende la calefacción por la mañana o al final del día por un par de horas, las alternativas de respuesta inmediata son las más adecuadas.

Una muy buena opción para este perfil de consumo es contar con una estufa a gas, ya que estos. sistemas se caracterizan por su capacidad de calentar habitaciones medianas o grandes en pocos minutos, entregando un poder calórico instantáneo con un costo operativo controlado. Asimismo, son ideales para ciertas ocasiones, tales como las frías mañanas antes de salir a trabajar o durante las últimas horas de la tarde en la sala de estar.

Si, por el contrario, te quedas en casa de forma continua, la prioridad cambia drásticamente, ya que, en este escenario, la búsqueda de un calor instantáneo pierde relevancia frente a la necesidad de garantizar un rendimiento sostenido, una amplia capacidad de cobertura y un consumo de combustible eficiente en el largo plazo.

No obstante, si lo que se desea es mantener abrigados espacios amplios durante muchas horas seguidas, lo mejor es optar por una estufa a parafina; los modelos modernos, sobre todo los láser o electrónicos, integran termostatos digitales que controlan la temperatura automáticamente, optimizando el consumo de combustible. Y es que ofrecen un calor envolvente y de gran alcance con una excelente autonomía por estanque, permitiendo climatizar grandes zonas del hogar de manera continua sin que se dispare el presupuesto mensual.



Un balance para el bolsillo

Analizar la duración del uso no solo garantiza confort térmico, también evita gastos innecesarios, ya que un equipo pensado para funcionar de forma continua puede resultar ineficiente si se deja encendido solo media hora, mientras que un sistema pensado para momentos puntuales puede generar un consumo elevado si se deja encendido todo el día.

Cabe destacar que, antes de decidir, mide los metros cuadrados de los espacios que quieres calentar, la ventilación disponible y, sobre todo, cuántas horas reales necesitas dejar el equipo encendido. Asimismo, ajustar la elección a la dinámica de tu hogar es la mejor fórmula para pasar un invierno abrigado y sin sorpresas en los costos.