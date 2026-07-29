Cuándo vuelve a jugar Alejandro Tabilo en el ATP de Washington: hora, rival y dónde ver en vivo

Alejandro Tabilo saltará a la cancha con la intención de meterse en los cuartos de final del certamen estadounidense.

Alejandro Tabilo (30°) se medirá ante el francés Térence Atmane (56°), con el objetivo de instalarse en los cuartos de final del ATP 500 de Washington.

La primera raqueta nacional llega a este encuentro tras imponerse en tres sets sobre el neerlandés Tallon Griekspoor (66°), en lo que fue una verdadera batalla que le sirvió para reponerse de una dura caída que sufrió la semana anterior en Estoril.

Por su parte, Atmane viene de dar la sorpresa al eliminar al sexto cabeza de serie, Frances Tiafoe (19°), tras vencerlo por 4-6, 6-3 y 6-4.

Cuándo, a qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs Térence Atmane por el ATP de Washington

El partido de Alejandro Tabilo vs Térence Atmane no contará con transmisión por TV, pero sí se podrá ver en vivo a través de la plataforma de streaming de Disney+.

El encuentro válido por los octavos de final del ATP 500 de Washington se disputará este jueves 30 de julio en horario aún por confirmar, en el estadio William H.G. FitzGerald Tennis Center.

En caso de ganar su duelo, en cuartos de final Tabilo enfrentaría al vencedor de la llave entre el francés Ugo Humbert (29°) y el estadounidense Ben Shelton (8°).