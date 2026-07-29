VIDEOS – Terremoto en Japón: a 18 aumentaron los muertos y desaparecidos superan los 30

Las autoridades instaron a los ciudadanos a tener especial precaución durante los próximos dos o tres días ante el riesgo de otro gran sismo.

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A 18 aumentaron los muertos reportados por las autoridades tras el terremoto de la víspera en Japón, mientras que más de 30 personas siguen desaparecidas, varias de ellas en un centro comercial que explotó producto del sismo.

De acuerdo con lo informado este miércoles por la primera ministra, Sanae Takaichi, hasta el momento los heridos superan el centenar, a la vez que ratificó que el movimiento telúrico dejó también “derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras“.

A la vez, Takaichi dijo que el gobierno federal se estaba preparando para entregar alimentos y otros productos básicos a las zonas más afectadas.

Por su parte, el responsable de planificación de contramedidas contra sismos y tsunamis, Shinji Kiyomoto, instó a los residentes a tener especial precaución durante los próximos dos o tres días ante el riesgo de otro gran sismo.

Terremoto provocó explosión en centro comercial de Japón

Según evidenciaron diversos videos compartidos en las redes sociales, el terremoto provocó una gran explosión en uno de los dos pisos de un centro comercial ubicado en la ciudad de Kumamoto.

A raíz de este hecho, cuatro personas murieron, varias resultaron heridas y a lo menos otras tres permanecen desaparecidas.

La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal, de acuerdo con lo expuesto por un vocero del centro comercial.

Además, la cadena pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales con heridas y que 12 edificios se derrumbaron.