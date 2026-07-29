Quién es el nuevo enemigo de Vladimir Putin y por qué le puso precio a su cabeza

El fundador de Telegram, Pavel Durov, vive hace años fuera de Rusia y el Kremlin dictó una orden de captura tras acusarlo de “complicidad con el terrorismo”.

WIKIPEDIA.

Un nuevo enemigo se sumó en las últimas horas a la larga lista que mantiene el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el jefe del Kremlin ya ordenó su captura internacional a través del Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Lo anterior, debido a que el objeto de su ira lleva varios años viviendo fuera de ese país, primero en Dubai y más recientemente a Francia.

Pero, como han comprobado varios de los opositores a Putin, su permanencia fuera de las fronteras rusas no es garantía para sortear con éxito la venganza del presidente.

Quién es el nuevo enemigo de Vladimir Putin

De acuerdo con lo reportado por medios acreditados en Moscú, la orden de búsqueda internacional se emitió contra el fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov.

Con anterioridad, el mismo Durov había creado VKontakte, considerado el Facebook ruso, y que rápidamente se transformó en la principal red social en Rusia.

Luego de que en 2011 se negó a bloquear a los grupos que organizaron en 2011 las mayores protestas antigubernamentales en 20 años, Durov terminó por vender la plataforma en 2014.

Poco antes había creado, junto con su hermano Nikolai, el servicio de mensajería Telegram, y cuatro años después Putin ordenó el cierre de la aplicación que había creado quien ahora considera como un enemigo, pero las multitudinarias protestas en su defensa lo hicieron cambiar de opinión.

Durov defiende que Telegram es una “plataforma neutral” y “no importa si es usada por la oposición o el partido en el poder. Las reglas son iguales para todas las partes”.

Por qué el Kremlin persigue al fundador de Telegram

En lo que el Kremlin definió como “una investigación penal”, Pavel Durov está acusado de “complicidad con el terrorismo”.

El FSB aseveró que la administración de Telegram no ha eliminado “numerosos canales, chats y bots” que son “utilizados activamente por los servicios de inteligencia ucranianos y por organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y ciberfraude” en Rusia”.

“Esto ha provocado numerosas víctimas, incluyendo a mujeres y menores de edad, además de miles de millones de dólares en daños materiales“, aseguró.

Si bien algunos medios occidentales apuntaron que Putin le puso precio a la cabeza de Durov, hasta el momento Moscú no ha confirmado que exista una recompensa en dinero por su captura, sino solo ratificó que emitió que una orden de búsqueda y captura internacional en su contra.

Según afirmó a la agencia rusa TASS el abogado Vladímir Zherebenkov, Durov podría ser arrestado en ausencia en Rusia, tras lo cual Putin buscaría su extradición por la vía de Interpol.