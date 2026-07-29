Encuesta Cadem: amplia mayoría para que autoridades que arrojen positivo en test de drogas dejen el cargo

Tras el caso del ex subsecretario de Hacienda, quienes se sometieron al estudio, un 88% cree que todos los funcionarios públicos deben someterse a este examen.

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem abordó el tema de los test de drogas a los que se deben someter las autoridades.

Esto, luego de que se conociera la salida del subsecretario de Hacienda, Pablo Rodríguez, quien dio positivo en este examen y tuvo que dejar el cargo. Esto, pese a que negó ser un consumidor de sustancias ilícitas.

“Me realizaré nuevos exámenes (de drogas) para despejar cualquier duda y demostrar, con total transparencia, que cumplo íntegramente con los estándares que el gobierno ha establecido para las autoridades del Estado en esta materia”, declaró.

Consultados al respecto, un 98% se declaró de acuerdo con que autoridades se sometan a los test de de drogas y un 96% se inclinó porque pierdan su cargo si se acredita que consumieron drogas ilícitas.

Sobre esto último, un 48% cree que debe dejar inmediatamente el puesto pero un 40% cree que debe ser suspendido a la espera de una segunda muestra que confirme el resultado positivo.

Según la encuesta Cadem, un 88% de los encuestados señaló que todos los funcionarios públicos debieran someterse a un test de drogas.

Con respecto a lo ocurrido con el exsubsecretario de Hacienda, un 68% se inclinó por la opción de que recupere su cargo en caso de que se acredite el falso positivo.