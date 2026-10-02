Las incógnitas sobre la muerte del novio de Gypsy Rose Blanchard, condenada por el asesinato de su madre

Las autoridades policiales aún no han confirmado oficialmente la causa del deceso de Ken Urker.

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La policía de Luisiana, en Estados Unidos, confirmó que está investigando las circunstancias en las que se produjo la muerte de Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija, Aurora.

De acuerdo con lo reportado por la Oficina del Sheriff de Lafourche Parish, el cuerpo del hombre de 34 años fue encontrado en una vivienda el mismo día de su cumpleaños.

Los informes indican que Uker falleció este jueves 1 de octubre y su cadáver lo halló un familiar que acudió a su domicilio.

Según consignó TMZ, en horas de la mañana Gypsy Rosed le había enviado un mensaje para felicitarlo, pero no recibió respuesta.

La relación entre Gypsy Rose Blanchard y su novio

Ken Urker y Gypsy Rose Blanchard se conocieron en 2017, cuando él comenzó a escribirle cartas mientras ella estaba en la cárcel cumpliendo una condena por su implicación en la muerte de su madre, Clauddine Dee Dee Blanchard.

Al año siguiente él le pidió matrimonio, pero la pareja tuvo varias rupturas y reconciliaciones hasta que, en 2024, retomaron su relación, luego de que ella saliera de prisión, y en diciembre de ese año nació su hija Aurora.

Luego de conocerse la noticia, la exconvicta por el asesinato de su madre le dijo a People que, según los antecedentes que maneja, Ken habría muerto por una sobredosis, ya que se encontró una sustancia no identificada en el lugar.

Aseguró, sin embargo, que desconoce qué habría consumido y si se trató de un hecho accidental o intencional.

A la vez, manifestó que Urker había soportado un intenso escrutinio público y un “acoso implacable en las redes sociales”.

Las indagatorias para esclarecer las causas de la muerte de Ken Urker continúan en desarrollo y las autoridades aún no han confirmado oficialmente la causa de su deceso.

Condenada por el asesinato de su madre

Gypsy Rose Blanchard pasó ocho años en la cárcel, tras ser condenada como cómplice del asesinato de su madre por parte de su entonces novio, Nicholas Godejohn.

Según se reveló en el juicio, durante años Dee Dee Blanchard hizo creer que su hija padecía numerosas enfermedades y discapacidades, sometiéndola a tratamientos médicos innecesarios, e incluso obligándola a desplazarse en una silla de ruedas.

El caso despertó una gran atención mediática y posteriormente se realizaron tanto documentales como series de televisión.