Fondo de Desarrollo Local Henri Nestlé favorecerá a 13 proyectos con impacto comunitario

Los programas ganadores provienen de Maipú, Macul, Graneros, San Fernando, Teno, Los Ángeles y Osorno, con iniciativas orientadas a inclusión, desarrollo comunitario, medioambiente, arte y cultura.

Nestlé Chile cumple 20 años impulsando el Fondo de Desarrollo Local Henri Nestlé para la concreción de proyectos de impacto comunitario, así como el fortalecimiento de organizaciones sociales en las comunas donde opera la compañía.

Este año fueron 13 los proyectos ganadores en Maipú, Macul, Graneros, San Fernando, Teno, Los Ángeles y Osorno, con iniciativas orientadas a inclusión, desarrollo comunitario, medioambiente, arte y cultura.

“Durante estas dos décadas hemos visto cómo las mejores soluciones nacen desde las propias comunidades. Nuestro propósito ha sido apoyar a las organizaciones sociales creando valor compartido, aportando herramientas para que sus proyectos puedan crecer, generar impactos concretos y dejar capacidades instaladas que perduren en el tiempo”, destacó Gerardo Imbarack, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé Chile.

Los ganadores accederán a $20 millones a repartir, recibiendo además capacitación y acompañamiento de la Corporación Simón de Cirene en la ejecución de sus proyectos.

Iniciativas ganadoras 2026

En Graneros, la agrupación Mi Granero Azul desarrollará “Sembrando Futuro”, iniciativa que entregará apoyo terapéutico a más de 50 niños y niñas neurodivergentes, junto a sus familias. A ello se suma “Compartiendo Conocimientos para Adultos Mayores”, de la Junta de Vecinos Villas Unidas, que capacitará a personas mayores y sus familias en primeros auxilios y educación en salud para fomentar una mejor calidad de vida entre sus participantes.

En Maipú el proyecto ganador fue “Creciendo Juntos”, impulsado por el Centro de Padres del Jardín Infantil Esdras, que habilitará espacios inclusivos de juego y aprendizaje para la primera infancia, beneficiando a cerca de 80 niños y niñas de la comuna.

En Teno, la Agrupación de Discapacidad Cuidadores CEA Teno concretará un “Espacio saludable”, en la zona de rehabilitación infantojuvenil del Hospital, habilitando la sala de espera para pacientes con Trastorno del Espectro Autista y sus familias, lo que favorecerá a cerca de 40 familias. Asimismo, el Centro de Padres y Apoderados Abejitas implementará un “invernadero educativo”, para fortalecer el aprendizaje y la educación ambiental de 34 niños y niñas, junto a sus familias y la comunidad educativa.

En Macul, la Junta de Vecinos Vicuña Mackenna Sur mejorará instalaciones de una biblioteca y sala de computación comunitaria, que beneficiará a más de 150 vecinos. A su vez, el Comité de Desarrollo y Seguridad Vecinal Nueva Madreselvas ejecutará el proyecto “Espacios Seguros e Iluminados”, que mejorará las condiciones de seguridad del sector en beneficio de más de 3.000 personas.

En Osorno, la Academia Deportiva Schilling pondrá en marcha una “escuela de fútbol comunitaria en Rahue Norte”, que beneficiará a más de 100 escolares de la zona. Además, Fundación Coanil habilitará una “sala sensorial” en la Escuela Los Notros, fortaleciendo los procesos de aprendizaje de más de 70 menores con discapacidad intelectual.

En San Fernando, el Cuerpo de Bomberos accederá a equipamiento de protección personal y radiocomunicaciones para fortalecer la seguridad y la coordinación operativa de la Segunda Compañía en la atención de emergencias. En tanto, la organización Mujeres Mukuna San Fernando, ejecutará el proyecto “Trabajo en Vellón”, que enseñará oficios de artesanía en tejido de vellón a mujeres de sectores rurales, dueñas de casa y adultas mayores, para generar ingresos y su auto sustento.

Finalmente, en Los Ángeles, el Club Deportivo Vicuña Mackenna impulsará “Sembrando Campeones”, promoviendo la práctica deportiva de 30 niños y niñas de entre 9 y 13 años. Por su parte, el Club Deportivo Escuela de Equitación y Pony María Antonina desarrollará “Galopando Barreras”, un programa que dará acceso a la equino terapia a familias con niños, niñas y jóvenes afectados por una discapacidad severa.