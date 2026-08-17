Uso de SMS satelital de Entel creció más de 520% durante sistema frontal

La compañia realizó un análisis sobre el uso que tuvo la liberación de SMS satelital, que permitió enviar y recibir mensajes de texto en zonas o durante momentos en que no había red móvil tradicional de ningún operador. La Región de Coquimbo fue la que más lo utilizó y el 20 de julio alcanzó su peak con 18.200 mensajes enviados en un solo día.

Frente a la alerta meteorológica emitida a mediados de julio por el frente de mal tiempo que impactó al país, Entel dispuso de forma gratuita y temporal el envío de SMS vía red satelital para sus clientes entre la Región de Atacama y la Región de Los Lagos, gracias a su alianza con Starlink. El despliegue representó un precedente para el sector de las telecomunicaciones, al convertirse en la primera aplicación de conectividad satelital directa al celular durante una emergencia.

En ese contexto, la compañía de tecnología y telecomunicaciones, hizo un balance para conocer el uso e impacto de esta medida evidenciando que la Región de Coquimbo, una de las más afectadas por las lluvias, fue también la que más utilizó este servicio, concentrando el 68% del tráfico de la red satelital el día de mayor demanda. La Serena, Ovalle e Illapel destacaron entre las comunas con mayor actividad.

Adicionalmente, desde el inicio de la contingencia climática, el 16 de julio, el uso de la red satelital aumentó de manera considerable, especialmente durante las primeras dos semanas. Antes de la emergencia el servicio registraba un promedio de 470 usuarios únicos enviando SMS, desde de ese día, la cifra subió a 2.600 usuarios. Asimismo, la cantidad de SMS enviados pasó de un promedio de 1.700 (previo a la emergencia) a 10.400 en promedio durante las primeras dos semanas de contingencia, evidenciando un alza de 520%. El punto más alto se registró el 20 de julio, con 18.200 mensajes enviados en un solo día, un 985% más que el promedio previo a la emergencia.

“La tecnología se transformó en una herramienta clave para miles de personas que se quedaron sin cobertura móvil tradicional durante la emergencia. Desde Entel dispusimos de nuestras capacidades e infraestructura al servicio de los chilenos. Los mensajes enviados con esta tecnología aumentaron sustantivamente evidenciaron la necesidad de contar redes híbridas y resilientes, capaces de responder a las necesidades de las personas en momentos difíciles” dijo el vicepresidente de B2C de Entel, Matías del Campo.

¿Cómo usar Starlink en emergencias?

Configuración básica: para que esta conexión de respaldo funcione de forma correcta, se deben tener el VoLTE y Roaming de datos (no genera costos adicionales) activos en los ajustes del celular. Sin cobertura: el usuario debe estar en un área sin cobertura terrestre de ningún operador. Uso al aire libre: la comunicación satelital requiere línea directa al cielo y sin obstrucciones.

Además, se recomienda activar con anticipación el modo “Ahorro de Energía” o “Bajo Consumo” y contar con una batería externa cargada para asegurar la autonomía del teléfono.

Direct to Cell

Desde su lanzamiento en noviembre, ya son más de un millón de clientes de Entel que tienen habilitada la conexión satelital directa al celular (D2C). Gracias a este avance, el servicio completo permite, además de mandar SMS, realizar llamadas de voz y video vía WhatsApp, cargar un mapa o buscar un lugar en Google Maps, revisar el tiempo en AccuWeather, utilizar la red social X, y las aplicaciones Apple Music, Grok (IA integrada en X) y All Trails.

Como el primer país de la región en implementar el acceso satelital directo al celular, Chile ya registra un uso en expansión que demuestra el valor real de la herramienta con más de 170 mil usuarios. Según datos de Ookla, el país exhibe un 10% de las conexiones mundiales del D2C —por encima de Canadá, EE. UU. y Japón—, lo que convierte a Chile en el país con mayor cantidad de personas conectadas a este servicio en el mundo en relación a su base.

Para más información, visita entel.cl/starlink#section-faqs y 123.cl/primerarespuesta.