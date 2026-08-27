El misterio de las parejas donde ellas ganan más: estudio detecta mayor riesgo de separación, pero no identifica causa

Pese a que estudios anteriores sugerían que esta tasa descendería a medida que desaparecieran determinadas percepciones sociales, en 27 de los 29 países analizados esta tendencia se repitió.

Un estudio que analizó más de medio millón de parejas distribuidas en 29 países desarrollados constató que aquellas en las que la mujer aporta más del 60% de los ingresos del hogar, tenían un 36% más de probabilidades de separarse que aquellas donde el hombre era el principal proveedor.

El informe, realizado por las académicas de la Universidad de Pennsylvania Pilar Gonalons-Pons y Allison Dunatchik, pretendía retomar una discusión que lleva décadas: qué ocurre con la estabilidad de las parejas cuando la mujer pasa a aportar la mayor parte de los ingresos. Estudios de años anteriores sugerían que a medida que aumentara la participación laboral femenina, la percepción social que atribuía ese rol al hombre iría desapareciendo y por consiguiente, las tasas de separación serían menores.

Las investigadoras también detectaron que entre las parejas más jóvenes esta tendencia, si bien no ha desaparecido, sí disminuyó. Al intentar responder la interrogante de por qué se daba este fenómeno, exploraron la posibilidad de que la expectativa social de que el hombre debiese ser el proveedor influyera aún. Siguiendo esa hipótesis, la tendencia debiese ser menor en aquellos países con mayor igualdad de género.

Sin embargo, la tendencia de mayor separación cuando las mujeres eran las principales proveedoras se mantuvo en todos los países estudiados, salvo en Hungría y Chipre. Los resultados fueron más acentuados en Países Bajos y España, donde la tendencia aumentaba al doble. En Estonia y Bulgaria, por el contrario, la diferencia fue mínima.

Otras explicaciones también carecieron de suficiente respaldo. No se demostró causalidad entre menos estabilidad y que la mujer tuviese mayor independencia económica, o porque el hombre estuviese desempleado, no por dificultades económicas del hogar.

El factor hijos generó mayores diferencias, pero tampoco explica el fenómeno. Las parejas con hijos dependientes y un aporte económico mayoritario de parte de la mujer, tenían un 49% más de probabilidades de separarse. En aquellas sin hijos dependientes, esta cifra cayó a 23%.

Con todo, las investigadoras no lograron explicar el origen de esta tendencia y sugirieron ampliar el estudio para identificar las posibles razones.