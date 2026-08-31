Chile lidera en bienestar juvenil regional, pero los jóvenes perciben otra realidad

Informe elaborado por la Universidad Andrés Bello recoge datos en torno a dimensiones como igualdad de género, oportunidades económicas, educación, salud, seguridad, participación ciudadana y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Chile se posiciona como el país con mejores condiciones estructurales para el desarrollo de los jóvenes en la región, según el Índice Global de Bienestar de la Juventud 2026 elaborado por la Universidad Andrés Bello (UNAB), un trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Cento de Estudios de la Juventud del Instituto UNAB de Políticas Públicas. Sin embargo, y pese a lo que arrojan los indicadores, los jóvenes del país manifiestan preocupación por aspectos como la seguridad, la salud mental y la situación general del entorno. Esto de acuerdo con la Encuesta de Bienestar de la Juventud 2025 de la misma casa de estudios.

Mientras el Índice Global de Bienestar de la Juventud evalúa condiciones estructurales que ofrecen los países para el desarrollo de las personas entre 15 y 24 años, la Encuesta de Bienestar de la Juventud recoge las experiencias y percepciones de los propios jóvenes en Chile, Perú, Argentina, Brasil y México.

Chile entre los diez países con mejores condiciones para la juventud

El Índice Global de Bienestar de la Juventud 2026 otorga a Chile una puntuación de 0,71, ubicándolo en el octavo lugar entre los 36 países analizados y en el percentil 80% del ranking mundial.

El indicador considera siete dimensiones fundamentales para el desarrollo juvenil: igualdad de género, oportunidades económicas, educación, salud, seguridad, participación ciudadana y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

El país destaca particularmente en educación y acceso a tecnologías, además de mostrar una mejora sostenida respecto de mediciones anteriores. Chile se ubicaba en el percentil 72% en 2017 y en el 77% en 2021.

El estudio también identifica desafíos. En salud, preocupa la tasa de muertes por autolesiones, que alcanza 6,87 por cada 100.000 jóvenes, así como el consumo de tabaco en mayores de 15 años, que llega al 24,2%. En igualdad de género, un 33,8% de las mujeres mayores de 15 años declara sentir miedo al caminar sola durante la noche. En oportunidades económicas, la cifra más alarmante es el desempleo juvenil, que afecta al 22,3% de las personas entre 15 y 24 años.

Jóvenes optimistas respecto de su futuro, pero críticos del entorno

La Encuesta de Bienestar de la Juventud 2025 revela por su parte que los jóvenes chilenos mantienen una visión positiva sobre sus posibilidades de desarrollo personal. El 67% cree que logrará obtener el trabajo que desea, el 58% confía en alcanzar el nivel de ingresos que espera y el 63% considera que tendrá una mejor calidad de vida que la de sus padres.

En comparación con otros países de la región, los jóvenes chilenos muestran mayores niveles de conformidad con aspectos como el sistema educacional, la calidad de los colegios, la atención de salud, la seguridad y su vida en general.

No obstante, esta mirada optimista respecto de las oportunidades individuales contrasta con una evaluación más crítica sobre las condiciones del país. Solo un 30% piensa que la economía chilena funciona bien en la actualidad.

“El estudio muestra que existe una distancia entre las características estructurales del país y la evaluación que hacen los jóvenes. Esta distancia se manifiesta sobre todo en la mayor necesidad de apoyo en salud mental, las diferencias de género respecto a seguridad percibida y la desafección hacia la participación política tradicional”, explica el académico e investigador UNAB Andrés Mendiburo, responsable de ambas investigaciones.

Seguridad y salud mental concentran las mayores inquietudes

La seguridad aparece como uno de los factores que más impactan el bienestar juvenil. Apenas un 33% de los jóvenes afirma sentirse seguro al caminar solo de noche en la ciudad donde vive.

En este indicador, las brechas de género son particularmente relevantes. Mientras un 44% de los hombres declara sentirse seguro en el escenario planteado, la cifra disminuye a 23% entre las mujeres.

Entre las principales amenazas identificadas destacan los crímenes violentos en las comunidades (61%), el acoso o la violencia sexual (55%), la seguridad vial (44%) y la presencia de carteles de droga (34%).

La salud mental también emerge como una de las principales demandas de esta generación. Aunque un 53% de los jóvenes chilenos se considera muy feliz, casi cuatro de cada diez describen su vida como muy estresante y un 53% señala que le gustaría contar con más apoyo psicológico y emocional.