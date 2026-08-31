Fiscalía presenta acusación contra Manuel Monsalve y pide 14 años de cárcel

Entre los testigos presentados por el Ministerio Público están el ex presidente Gabriel Boric y los ex ministros Luis Cordero, Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte.

Francisco Jacir, fiscal regional Centro Norte, presentó la acusación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de violación y abuso sexual, por los cuales pide una pena de 14 años de cárcel.

Esto, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerrara formalmente la etapa de investigación, tras no acoger la cautela de garantía pedida por la defensa de Monsalve.

La acusación presentada por el Ministerio Público es la misma que fue propuesta en diciembre del año pasado, pero posteriormente el tribunal acogió lo solicitado por el defensor penal público Víctor Providel, por lo que en enero se reabrió la indagatoria por 120 días.

Además de pedir 14 años de prisión para el otrora subsecretario, la Fiscalía contará con 89 testigos, 21 peritos y 106 pruebas documentales, consignó La Tercera.

Según la Fiscalía Centro Norte, Monsalve y la víctima se reunieron en el restaurante Ají Seco Místico, donde tras cenar y beber alcohol, fueron hasta el Hotel Panamericano, donde se habría producido el ilícito.

Para el Ministerio Público, la mujer estaba “gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol” y fue “conducida por el acusado al interior de la habitación” del hotel. En dicho lugar, Monsalve habría sacado provecho del “estado de estupefacción y conmoción en que se encontraba la víctima producto de la fuerte impresión que le causó despertar en esas circunstancias” para concretar un acto de “significación y relevancia sexual”.

Por estos hechos es que la Fiscalía Centro Norte solicitó una pena de 14 años de cárcel para Manuel Monsalve, además de la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos y el pago de las costas del juicio.

Entre los testigos presentados por el Ministerio Público están el ex presidente Gabriel Boric y los ex ministros Luis Cordero, Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte.