UNAB postula a investigador pionero en biología molecular y epigenética en Chile al Premio Nacional de Ciencias Naturales

Con más de tres décadas dedicadas a la investigación y formación de científicos, el bioquímico ha desarrollado una trayectoria de excelencia académica y liderazgo científico que ha contribuido significativamente al desarrollo de la investigación biomédica en Chile y su proyección internacional.

Con más de treinta años de destacada trayectoria científica, una reconocida labor en la formación de investigadores y un liderazgo que ha contribuido al desarrollo de la biología molecular en Chile, la Universidad Andrés Bello presentó la candidatura del Dr. Martín Montecino Leonard al Premio Nacional de Ciencias Naturales, en reconocimiento a sus aportes pioneros al conocimiento de los mecanismos que regulan la expresión genética y su impacto en la biomedicina.

Bioquímico de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias Biomédicas por la University of Massachusetts Medical School, el Dr. Montecino es actualmente profesor titular y director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, unidad que ha consolidado como uno de los principales polos nacionales de investigación biomédica tanto en Chile como Internacionalmente. En junio de 2026 fue reconocido con la categoría de Profesor Honorario de esta casa de estudios superiores, reconociendo su trayectoria científica e impacto en generaciones de estudiantes.

La candidatura reconoce una trayectoria científica que ha sido determinante para el desarrollo de la regulación genética y epigenética en Chile. Sus investigaciones han permitido comprender cómo se organiza el material genético y de qué manera se activan o silencian los genes durante procesos fundamentales como la diferenciación celular, la formación del tejido óseo y, más recientemente, el

funcionamiento del sistema nervioso y los mecanismos asociados a la memoria y el aprendizaje.

Su liderazgo científico ha tenido un fuerte impacto en la consolidación de capacidades de investigación en el país. En 2010 trasladó su laboratorio a la Universidad Andrés Bello, donde impulsó la creación del núcleo científico que dio origen al actual Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina UNAB. Paralelamente, fue subdirector del Centro de Regulación del Genoma (CRG), un Centro de Excelencia FONDAP creado para impulsar el desarrollo de la investigación genómica en el país.

“El Dr. Martín Montecino reúne de manera sobresaliente los atributos que distinguen a los galardonados con el Premio Nacional de Ciencias Naturales: excelencia científica sostenida, contribuciones originales y transformadoras al conocimiento, liderazgo académico, impacto en la formación de capital humano avanzado, servicio a la comunidad científica y una contribución significativa al progreso de Chile. Su trayectoria constituye un ejemplo excepcional de dedicación al conocimiento,compromiso con el desarrollo del país y vocación formadora”, aseguró el rector UNAB, profesor Julio Castro, en su carta de apoyo a la postulación del Dr. Montecino.

La relevancia de sus contribuciones fue reconocida tempranamente por la comunidad científica. En 1998 recibió el Premio al Científico Joven Más Destacado otorgado por la Sociedad de Biología de Chile y fue seleccionado en 2004 por la Academia Chilena de Ciencias para integrarse al Programa Ciencia de Frontera, que reúne a jóvenes investigadores nacionales de excelencia.

Un referente internacional en biología molecular

El reconocimiento internacional del Dr. Montecino se ha consolidado durante los últimos años. Ha sido distinguido durante cuatro años consecutivos como el científico chileno de mayor impacto en el área de Biología Molecular en el ranking internacional Research.com, posicionándose entre los investigadores más influyentes del mundo en esta disciplina. Además, se desempeña como profesor adjunto del Department of Biochemistry de la University of Vermont College of Medicine, en Estados Unidos.

Su producción científica incluye cerca de 200 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, además de capítulos de libros, patentes de invención y una extensa participación en proyectos financiados por agencias nacionales e internacionales.

A ello se suma una activa colaboración con centros de investigación de Norteamérica y Europa, que ha contribuido a posicionar la investigación biomédica chilena en la frontera del conocimiento.

Junto con sus aportes científicos, el Dr. Montecino ha desarrollado una intensa labor en la formación de capital humano avanzado. A lo largo de su trayectoria ha dirigido la formación de 16 investigadores postdoctorales, 31 estudiantes de doctorado, además de tesistas de magíster y pregrado. Muchos de ellos se desempeñan actualmente como académicos e investigadores en universidades y centros de

investigación de Chile, Europa y Estados Unidos, ampliando el impacto de su labor formativa más allá de sus propias contribuciones científicas.

“Su influencia ha dado origen a una verdadera escuela científica, caracterizada por el rigor intelectual, la excelencia metodológica y la búsqueda permanente de conocimiento de frontera. La proyección nacional e internacional de sus estudiantes constituye una evidencia tangible de la profundidad y trascendencia de su labor formativa”, asegura el Rector UNAB, profesor Julio Castro.

Su compromiso con el desarrollo de la ciencia nacional también se ha expresado en el ámbito de las políticas públicas. Integró el Consejo Superior de Ciencias de CONICYT-FONDECYT, organismo que presidió entre 2017 y 2018, participando activamente en el proceso que dio origen al actual Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Su liderazgo también ha quedado de manifiesto a través de una activa participación en sociedades científicas nacionales. Fue presidente de la Sociedad de Biología Celular de Chile entre 2005 y 2006, convirtiéndose en el primer investigador radicado fuera de Santiago en asumir ese cargo, y actualmente preside la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile para el período 2025-2027. Esta participación resulta especialmente relevante porque refleja el reconocimiento de sus pares a su trayectoria científica y le ha permitido contribuir directamente al fortalecimiento de la comunidad científica nacional, la promoción de la investigación de excelencia y la articulación de iniciativas estratégicas para el desarrollo de las ciencias biológicas en Chile.

Una vida dedicada a la ciencia

Nacido en Talcahuano en 1964, Martín Montecino inició su carrera científica en la Universidad de Concepción, donde estudió Bioquímica y posteriormente obtuvo el grado de magíster en ciencias. Con el apoyo de una Beca Presidente de la República realizó su doctorado en Estados Unidos, desarrollando investigaciones pioneras sobre los mecanismos moleculares que regulan la expresión génica durante la diferenciación de las células del sistema óseo, trabajo que sentó las bases de una trayectoria científica de reconocimiento internacional.

En la Universidad de Concepción lideró la creación y consolidación del Doctorado en Ciencias Biológicas, Área Biología Celular y Molecular, uno de los programas pioneros en su especialidad, y encabezó además la creación de la carrera de Bioingeniería, de la que fue su primer director. Del mismo modo, en la Universidad Andrés Bello el Dr. Montecino ejerció como director del Programa de Doctorado en Biociencias Moleculares y, posteriormente, como director del Programa de Doctorado en Biomedicina, de cuya creación fue impulsor relevante.

Así, la carrera del Dr. Montecino refleja una vida dedicada a la ciencia y la academia, donde ha impulsado nuevas líneas de investigación, creado programas académicos, liderado institutos científicos y contribuido decisivamente a la formación de una escuela nacional de investigación en biología molecular y regulación epigenética.