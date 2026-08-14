WOM Empresas abre convocatoria para llevar gratis a diez emprendimientos al EtM Day 2026

La convocatoria permitirá a los seleccionados contar con un espacio gratuito en el encuentro que se realizará entre el 19 y 21 de noviembre en el Parque Bicentenario, además de acceder a mentorías y espacios de conexión con empresas, potenciales clientes e inversionistas.

Para un emprendimiento, conseguir visibilidad y llegar a las personas indicadas puede ser tan relevante como contar con un buen producto o servicio. Una oportunidad para hacerlo será la próxima edición de EtM Day, que entre el 19 y el 21 de noviembre reunirá a emprendedores, empresas, inversionistas y otros actores del ecosistema en el Parque Bicentenario.

En ese contexto, diez emprendimientos podrán acceder a un espacio gratuito para presentar sus negocios durante el encuentro, además de participar en mentorías, actividades de networking y espacios de aprendizaje. La iniciativa busca que los seleccionados puedan mostrar lo que están desarrollando y, al mismo tiempo, generar nuevos contactos que puedan convertirse en clientes, alianzas u oportunidades de inversión.

El alcance de este tipo de instancias se refleja en las cifras de la edición anterior: más de 56 mil personas participaron durante las tres jornadas de EtM Day, que incluyeron conversaciones de negocio, mentorías personalizadas y encuentros entre emprendedores, empresas e inversionistas, junto con speakers nacionales e internacionales.

Para algunos emprendimientos, además, el impacto de participar puede extenderse más allá de los días del evento. Es el caso de REM Circular, iniciativa que utiliza inteligencia artificial para identificar y valorizar residuos de construcción a partir de una fotografía y que participó en la edición anterior a través de una convocatoria de WOM Empresas.

“Nosotros usamos la IA para identificar y valorizar residuos de construcción con solo una fotografía. Por eso, la visibilidad que tuvimos en el EtM Day del año pasado nos permitió mostrar nuestra innovación. Es un apoyo que todavía nos beneficia”, comentó Nelson Ulloa, CEO y cofundador de REM Circular.

La convocatoria de este año será impulsada por WOM Empresas, en el marco de la alianza que mantiene con Emprende Tu Mente desde 2023. La iniciativa está dirigida a clientes de la compañía y busca acercarlos a una instancia donde puedan presentar sus negocios y conectarse con distintos actores del ecosistema emprendedor.

“En Chile, el emprendimiento es una fuente importante de crecimiento, empleo y desarrollo, pero para que una buena idea avance también necesita redes, visibilidad y oportunidades concretas”, señaló Verónica Peña y Lillo, gerente de Marketing B2B de WOM Chile.

Desde Emprende Tu Mente, su cofundador Daniel Daccarett destacó la importancia de generar espacios donde los emprendedores puedan encontrarse, compartir experiencias y establecer conexiones que puedan traducirse en nuevas oportunidades.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 25 de septiembre. Para participar, los interesados deben ser clientes de WOM Empresas y describir su negocio. Las bases y los detalles de la convocatoria se encuentran disponibles en el siguiente sitio web: https://www.wom.cl/empresas/etmday/