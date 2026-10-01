El especial duelo de Alejandro Tabilo y todo lo que se juega en el ATP de Tokio

Alejandro Tabilo (31°) quiere seguir en la senda triunfal en el ATP 500 de Tokio, donde tuvo un arrollador estreno imponiéndose sobre Tommy Paul (16°) por 6-1 y 6-2.
Ahora, la primera raqueta nacional se medirá ante un viejo conocido, a quien nunca ha enfrentado en el circuito ATP: el canadiense Denis Shapovalov (46°), que en primera ronda venció a Sho Shimabukuro (108°) en sets corridos.
Se medirá ante su amigo de infancia: Alejandro Tabilo y todo lo que se juega en ATP de Tokio
Este encuentro será especial para Tabilo, puesto que con Shapovalov son amigos desde que eran niños y compartieron gran parte de su formación como tenistas en Canadá, país en el que nació Jano.
“De la ATP es al que más conozco. Desde los cinco años, por ahí. Es uno de mis mejores amigos“, afirmó el chileno hace un tiempo atrás.
A lo que agregó: “Lo conozco muy bien, nuestras familias también. Hicimos todo el proceso juntos, entonces es bonito pensarlo y ver que sigamos los dos en esto”.
Pese a ello, esta será la primera vez que se vean las caras en el circuito ATP, por lo que habrá un importante componente emocional para ambos tenistas.
El duelo entre Tabilo y Shapovalov por los octavos de final del ATP de Tokio no fue programado para este viernes, por lo que se jugará el sábado 3 de octubre, aunque aún no se confirma el horario ni la cancha.
En caso de que le gane a su amigo de infancia, el N°1 de Chile podría medirse en cuartos ante el favorito del torneo: el español Carlos Alcaraz (3°), quien chocará contra el italiano Matteo Arnaldi (37°).
De momento, Jano se encuentra en el lugar 30° del ranking en vivo, por lo que una nueva victoria lo podría hacer escalar aún más en el escalafón mundial.
Respecto al ámbito económico, por alcanzar lo octavos, el tenista nacional embolsó US$ 34.255, cuyo monto se podría incrementar a US$ 64.170 si avanza una nueva ronda.