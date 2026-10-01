“Tenemos que marcar la soberanía”: el mensaje de Kast durante la inauguración de una tenencia fronteriza en Ollagüe

El jefe de Estado también comprometió un “apoyo firme” a las policías, Fuerzas Armadas y Gendarmería. “El primer deber del Estado es brindar seguridad”, dijo.

El Presidente José Antonio Kast se trasladó este jueves hasta Ollagüe, en la Región de Antofagasta, para inaugurar nueva una tenencia fronteriza de Carabineros.

Durante su alocución, el mandatario valoró la presencia del general director de Carabineros, Marcelo Araya, e hizo alusión a los mártires de esa institución. “Aquí también hay un mártir, Rigoberto Candia Pérez, que falleció el año 2015, también asesinado, y es impresionante cómo la vocación de carabineros, más allá de los más de mil mártires que tiene la institución, sigue levantándose cada día con ese ánimo, con ese espíritu, con esa vocación de servicio”, destacó.

“La presencia y el control que realizan Carabineros y nuestras fuerzas públicas, la PDI y las FF. AA., es ejercer la soberanía y eso es lo que tenemos que marcar una y otra vez, la soberanía de nuestra nación, aquí en este paso y en cada hito”, enfatizó.

Luego, refiriéndose a la discusión presupuestaria que se avecina Kast acotó que el Ejecutivo “busca como una de sus prioridades recuperar la seguridad, también potenciar la educación y todas las medidas que se puedan realizar para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, optimizando los recursos, porque los recursos siempre son escasos“

“Mientras nosotros estemos en el gobierno, no tengan la menor duda de que nuestro apoyo será firme y permanente a nuestros policías, a Gendarmería, a nuestras Fuerzas Armadas, porque el primer deber del Estado es brindar seguridad. Después, cuando ya estemos todos seguros, brindar educación“, comprometió.