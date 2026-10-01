Caso Ronald Ojeda: cuántos años de cárcel podría recibir el primer condenado por el crimen del exteniente

Según lo establecido por el tribunal, la Fiscalía no logró acreditar que el asesinato haya sido ejecutado por un encargo directo del régimen chavista.

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Para el próximo 15 de octubre se fijó la lectura de la sentencia de Maickel Villegas, luego de que este jueves el Segundo Tribunal Oral de Santiago lo declaró culpable de ser autor material del delito consumado de secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Según estableció por el tribunal en el juicio contra el primer imputado por el caso, la Fiscalía no logró acreditar procesalmente que el asesinato se ejecutó por un encargo directo del régimen chavista.

Al condenado, de 28 años de edad y nacionalidad venezolana, se le atribuyen labores de vigilancia en las horas previas el secuestro de Ronald Ojeda, así como su colaboración con tres de los sujetos que, caracterizados como agentes de la PDI, lo sacaron de su departamento el 21 de febrero de 2024.

De acuerdo con las indagatorias del Ministerio Público, Maickel Villegas formaba parte de la célula Los Piratas, del Tren de Aragua.

Tras el crimen del exteniente, el sujeto escapó de Chile y se mantuvo prófugo durante varios meses, hasta que se lo detuvo en Costa Rica cuando intentaba ingresar a Panamá, tras lo cual se lo extraditó a Chile.

La pena que arriesga por el crimen de Ronald Ojeda

Tras la decisión del tribunal, el fiscal Héctor Barros se mostró conforme con lo dictaminado y recalcó que se trató de “un veredicto contundente”.

“Las pruebas dieron cuenta de los hechos que hemos establecido. Lo que más nos conforma es que la familia tuvo la posibilidad de tener justicia“, complementó el persecutor.

En la ocasión, Barros recordó que “en este caso tenemos techo y límite. Nosotros hemos solicitado una pena de 20 años“, aunque solo el próximo día 15 de este mes se sabrá si el tribunal optará por esa sentencia.

En cuanto a que la Fiscalía no nogró acreditar procesalmente que el gobierno venezolano ordenó el crimen, el fiscal dijo que “es una línea investigativa abierta que nosotros no fuimos a probar en este juicio porque la participación de Villegas es distinta, no es la misma que los líderes“.

“Esa posición la vamos a probar en otro juicio, donde están los líderes máximos de esta organización y son quienes toman las decisiones“, concluyó.