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¿Qué debe tener un buen software control de asistencia?

Elegir un software de control de asistencia exige revisar criterios técnicos y normativos concretos. Descubre los principales.

Foto del editor María José Crespo
María José Crespo

Un software de control de asistencia hace mucho más que registrar la hora de entrada y salida: automatiza procesos, entrega reportes para una fiscalización y se adapta a cómo opera cada organización. 

¿Qué necesitas en un software control de asistencia?

Para saber si una solución responde a lo que tu empresa necesita antes de comparar precios o proveedores, revisa estos 5 criterios, que son los que más se notan en el uso diario.

1. Integración y automatización sin planillas de por medio

Cuando la plataforma trabaja aislada, se termina cruzando los datos a mano. Para evitarlo, fíjate en que la solución incluya estas capacidades:

  • Integración con tu ERP y sistema de remuneraciones, sin depender de exportaciones manuales.
  • Flujos automáticos de aprobación para horas extra, permisos y feriados, con trazabilidad de quién autorizó cada solicitud.
  • Sincronización de datos maestros, de modo que un cambio de turno o de contrato se actualice en todos los módulos a la vez.

2. Reportería que te respalde frente a una fiscalización

Si tu empresa usa un sistema electrónico, este debe estar autorizado por la Dirección del Trabajo según la Resolución Exenta N° 38 y figurar en su listado oficial, con permisos que se renuevan cada dos años.

Ese respaldo corresponde al sistema, pero su uso correcto sigue siendo tu responsabilidad. La norma permite fiscalizaciones remotas y exige conservar la información hasta por cinco años.

El riesgo es real: no llevar correctamente el registro de asistencia y determinación de las horas trabajadas está entre las materias más sancionadas por la Dirección del Trabajo, con 11.434 casos entre 2022 y 2025. 

Otras 6.637 sanciones correspondieron a no llevar registro de asistencia. Un sistema con reportes exportables, historial de cambios y consulta remota facilita responder a cualquier inspección.

3. Información disponible en tiempo real

Los datos que llegan con días de retraso no sirven para gestionar un turno en curso. Una buena plataforma debería permitirte en tiempo real:

  • Ver la dotación presente en cada sucursal o turno a partir de las marcaciones del día.
  • Detectar patrones de ausentismo por área o período, lo que facilita anticipar reemplazos.
  • Comparar las horas extraordinarias por área o turno para detectar equipos con dotación insuficiente y redistribuir la carga.
  • Poder consultar los indicadores desde el computador o el celular, sin depender de una solicitud a otra área.

2. Reportería que te respalde frente a una fiscalización

Si tu empresa usa un sistema electrónico, este debe estar autorizado por la Dirección del Trabajo según la Resolución Exenta N° 38 y figurar en su listado oficial, con permisos que se renuevan cada dos años.

Ese respaldo corresponde al sistema, pero su uso correcto sigue siendo tu responsabilidad. La norma permite fiscalizaciones remotas y exige conservar la información hasta por cinco años.

El riesgo es real: no llevar correctamente el registro de asistencia y determinación de las horas trabajadas está entre las materias más sancionadas por la Dirección del Trabajo, con 11.434 casos entre 2022 y 2025. 

Otras 6.637 sanciones correspondieron a no llevar registro de asistencia. Un sistema con reportes exportables, historial de cambios y consulta remota facilita responder a cualquier inspección.

3. Información disponible en tiempo real

Los datos que llegan con días de retraso no sirven para gestionar un turno en curso. Una buena plataforma debería permitirte en tiempo real:

  • Ver la dotación presente en cada sucursal o turno a partir de las marcaciones del día.
  • Detectar patrones de ausentismo por área o período, lo que facilita anticipar reemplazos.
  • Comparar las horas extraordinarias por área o turno para detectar equipos con dotación insuficiente y redistribuir la carga.
  • Poder consultar los indicadores desde el computador o el celular, sin depender de una solicitud a otra área.

4. Una experiencia simple para quien marca y para quien revisa

Una plataforma puede ser muy completa, pero si su complejidad es demasiado alta, tus equipos difícilmente se adaptarán a ella: la marcación debe tomar segundos, sin necesidad de extensos procesos de aprendizaje.

Lo mismo aplica a las jefaturas: un módulo de autogestión habilita a cada colaborador para gestionar permisos y consultar sus marcaciones, reduciendo la carga del área de personas y transparentando la gestión.

Un sistema autorizado no exige firmar reportes semanales, pero sí capacitar a jefaturas y trabajadores. Te conviene verificar si el proveedor la incluye dentro de su servicio.

5. Flexibilidad para distintas realidades operativas

Una empresa con faenas, otra con sucursales de retail y otra con equipos en teletrabajo necesitan configuraciones distintas. Revisa que la plataforma ofrezca:

  • Biometría o app móvil con geolocalización, que debe registrar la ubicación de la marcación. La Resolución Exenta N° 38 exige un método principal y uno secundario.
  • Soporte para teletrabajo y jornadas híbridas, con reglas específicas según el tipo de contrato.
  • Configuración de turnos rotativos, sistemas excepcionales de distribución de jornada y horarios distintos por sucursal.
  • Capacidad de crecer junto a tu dotación, sin tener que cambiar de plataforma al sumar trabajadores o nuevas sedes.

Cómo tomar la decisión final para tu control de asistencia

Al evaluar opciones, no te quedes solo con la ficha técnica: confirma que el sistema que consideras figure efectivamente autorizado en el listado de la Dirección del Trabajo, con su número ordinario vigente.

Con esa información podrás comparar cada software control de asistencia por los problemas concretos que resuelve.

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