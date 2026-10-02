Vecinos de Santiago reciclaron un 56% más de celulares que en 2025

En un balance realizado en el Paseo Bulnes junto a la Municipalidad de Santiago, Entel presentó los resultados de su ruta de economía circular, que este año ha recorrido 127 comunas junto a Kyklos y Midas Chile. Este año, en la Región Metropolitana se recolectaron casi 4 mil kilogramos de aparatos en desuso y Santiago fue la comuna que más celulares entregó para su reciclaje y reutilización.

La ruta circular “Conciencia en Todas: Recicla – Reutiliza” de Entel ha recolectado más de 49 mil kg. de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en lo que va de 2026, tras recorrer 127 comunas del país. La compañía presentó estas cifras en el balance de la iniciativa, realizado en el Paseo Bulnes junto a la Municipalidad de Santiago, y a representantes de Kyklos y Midas Chile, sus aliados en la reutilización y el reciclaje de equipos.

Uno de los resultados más destacados fue el crecimiento de la recolección en la Región Metropolitana, ya que en esta parte de la ruta se recolectó 3.933 kg. de RAEE, un 19% más que en 2025 donde se alcanzaron los 3.314,3 kg.

Por su parte, en la comuna de Santiago, los vecinos y vecinas entregaron 886 celulares, frente a los 567 del año anterior, lo que equivale a un aumento de un 56%, contribuyendo a la meta país anunciada por Entel de recolectar y revalorizar, para 2030, el 20% de los terminales móviles que se comercializan cada año.

En esa línea, Stefanie Pope gerente de Medioambiente y Sustentabilidad de Entel, señaló que: “Nuestro modelo de economía circular busca aprovechar al máximo los recursos y generar menos residuos en todo lo que hacemos, desde nuestras operaciones hasta los productos y servicios que ofrecemos. Esto se nota especialmente en los residuos electrónicos. Cada equipo que recuperamos puede volver a usarse, reciclarse o transformarse en materiales valiosos, en vez de terminar en un relleno sanitario”.

Adicionalmente, el administrador municipal de Santiago, Jorge Núñez, reconoció la relevancia de la iniciativa. “Es importante que aprendamos a reciclar, reacondicionar y donar los aparatos electrónicos que ya no usamos. Así ayudamos a que nuestra comuna y nuestro país sean mucho más limpios, y aprovechamos al máximo estos aparatos eléctricos y electrónicos, que muchas veces quedan abandonados”.

Luego de la entrega del balance, alumnos del Colegio San Sebastián fueron invitados a conocer los camiones y entregar equipos para reciclar. Además, durante la actividad pudieron aprender más sobre economía circular, el funcionamiento de la ruta y las 4Rs (Reducir, Reutilizar/Reacondicionar, Reparar y Reciclar) con las que trabaja Entel.

Un 2026 recorriendo Chile

Según Fundación Chile, en el país solo se recicla el 3,4% de los aparatos eléctricos y electrónicos. Para enfrentar este desafío, la ruta forma parte de “Conciencia en Todas”, la Estrategia de Sostenibilidad 2024-2030 de Entel, y se basa en un modelo de economía circular de 4R.

La ruta inició su recorrido 2026 el 7 de abril en el festival de innovación Made Inn Conce, en Concepción. En cada parada, un camión operado por Kyklos o Midas Chile recibe los equipos de la comunidad de forma segura y trazable. Los que están en condiciones se reacondicionan y se donan, y los que no, se reciclan para recuperar sus materiales.

Los 49.172 kg. recolectados a nivel país equivalen aproximadamente a un cuarto de la superficie de la Torre Entel. Su valorización evita la emisión de cerca de 180,3 kg. de CO₂e frente a su disposición en rellenos sanitarios. Estos resultados se suman a los de 2025, cuando la iniciativa llegó a 188 comunas recolectó más de 61 mil kg. de residuos electrónicos y alcanzó un 10,3% de avance en la meta de Entel.

Compromiso con el medioambiente

La economía circular forma parte del eje de Gestión Ambiental de Entel. Desde 2024, las iniciativas de economía circular de la compañía han evitado la fabricación de más de 5.200 celulares nuevos y han extendido la vida útil de más de 16.000 equipos a través del servicio técnico y han desviado más de 53.000 celulares de la disposición final.

“Para Entel, este trabajo es también una herramienta de inclusión. Un equipo recuperado puede ser la puerta de entrada a la tecnología para alguien que no puede pagar uno nuevo, lo que permite que más personas accedan a ella de forma responsable. Además, el foco actualmente está en el uso de la tecnología, ya que tener red y conexión no garantiza que quienes tengan acceso sepan usarla y aprovecharla”, agrega Stefanie Pope.

Sin embargo, el desafío va más allá de una sola compañía. Por eso, Entel impulsa alianzas estratégicas y campañas que involucran a personas, empresas y comunidades. Este compromiso la alinea con normativas y objetivos globales y la posiciona como referente de sostenibilidad en la industria. La invitación es a que otras compañías y todo el país se sumen a esta tarea.

Con el 89% del recorrido completado, la ruta continuará en octubre por la Región del Maule, con paradas en Curicó, Talca y Linares. Las fechas y ubicaciones se pueden revisar en https://informacioncorporativa.entel.cl/sostenibilidad/economia-circular y en las redes sociales de Entel.