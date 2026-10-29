Programa de educación financiera de la banca alcanza a 500 mil personas y suma nuevas alianzas

Mi Barrio Financiero, iniciativa desarrollada por la Asociación de Bancos y la Universidad de Chile, registra un alcance de más de 66 mil emprendedores, 144 mil personas de la comunidad en general y 280 mil estudiantes, entre otros. El programa continúa expandiéndose mediante acuerdos con instituciones como la Cámara Nacional de Comercio y la SOFOFA, para facilitar el acceso a formación financiera gratuita.

En un escenario en que Chile registra un promedio de alfabetización por debajo del resto de los países OCDE, ampliar el acceso a herramientas para administrar el dinero, ahorrar y tomar decisiones económicas informadas sigue siendo un desafío. En este contexto, y como parte del mes de la educación financiera, la Asociación de Bancos (ABIF) dio a conocer el impacto de Mi Barrio Financiero, iniciativa desarrollada junto a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que supera las 495 mil personas alcanzadas a través de sus programas formativos.

La cifra considera más de 66.500 emprendedores, 144 mil personas de la comunidad en general, 2.280 personas mayores en cursos especiales dedicados a ellos, 2.350 docentes y un alcance reportado de 280 mil estudiantes. A estos resultados se suma la ampliación de su red de alianzas institucionales, que está permitiendo llevar contenidos de educación financiera a nuevos espacios de formación y segmentos de la población.

El avance adquiere especial relevancia frente a las brechas de alfabetización financiera que persisten en el país, particularmente entre distintos grupos de edad, género y nivel socioeconómico. Por ello, el programa busca acercar conocimientos prácticos a las personas en diferentes etapas de su vida, mediante cursos gratuitos y certificados.

“Contar con herramientas de educación financiera es esencial para navegar decisiones cotidianas, desde cómo organizar el presupuesto hasta evaluar opciones de crédito o ahorro. En un contexto económico cambiante, estas competencias permiten a las personas priorizar gastos, anticipar riesgos y tomar decisiones más informadas”, explica José Manuel Mena, presidente de la ABIF.

Formación para distintas etapas de la vida

Uno de los principales avances de Mi Barrio Financiero ha sido la diversificación de sus programas, con contenidos adaptados a las necesidades de docentes, emprendedores, personas mayores y ciudadanía en general.

A través de Manos a la Obra, más de 66.500 emprendedores han sido impactados por el programa, que entrega herramientas para mejorar la administración financiera de sus negocios. A ello se suman más de 144 mil personas de la comunidad general, alcanzados por el Curso Educación Financiera para la Ciudadanía, orientado a fortalecer conocimientos básicos sobre presupuesto, ahorro y decisiones económicas cotidianas

En el ámbito escolar, la iniciativa registra más de 2.350 docentes y un alcance reportado de 280 mil estudiantes. Mediante el programa Estrategias Didácticas, los profesores acceden a herramientas pedagógicas para incorporar contenidos financieros en sus clases, ampliando el impacto de la formación hacia las nuevas generaciones.

Finalmente, a través del curso Nunca es Tarde, voluntarios de la banca han capacitado a 2.280 personas mayores en aspectos de finanzas personales, alfabetización digital y emprendimiento, en talleres presenciales desarrollados en 20 comunas de 4 regiones del país.

Nuevas alianzas para ampliar el acceso

Uno de los principales avances de Mi Barrio Financiero es la incorporación de nuevas instituciones que facilitan el acceso a sus contenidos. Entre ellas destaca Inacap, que integró el curso Educación Financiera para la Ciudadanía como parte obligatoria de su formación general, ampliando su llegada a estudiantes de educación superior.

Asimismo, la Armada y el Ejército han puesto a disposición de sus integrantes contenidos del programa mediante sus plataformas educativas. A estas colaboraciones se suma una reciente alianza con la Cámara Nacional de Comercio, que permitirá a los beneficiarios del Centro Mi Pyme Cumple acceder a la formación disponible. Y más recientemente un acuerdo con la SOFOFA, para extender la educación financiera a alumnos del segmento técnico profesional.

Estos acuerdos forman parte de una estrategia que busca extender la educación financiera más allá de los espacios tradicionales, mediante la colaboración con instituciones educativas, empresas, organismos públicos y organizaciones vinculadas al emprendimiento.