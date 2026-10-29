Como afectarían a Chile y el resto del mundo los posibles escenarios tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

Los comicios están fijados para el 3 de noviembre y las opciones van desde un Congreso totalmente en contra a uno completamente favorable, aunque las encuestas apuntan a una Cámara de Representantes de mayoría opositora y un Senado oficialista.

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A cinco días de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, las encuestas no le son favorables al presidente Donald Trump, aunque los sondeos apuntan más a una posible derrota del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y una victoria en el Senado que a un fracaso total.

Consciente de esta realidad, el mandatario norteamericano inició una gira por el país con el propósito de respaldar las candidaturas de los legisladores de su partido, y durante todo su periplo ha llamado a sus partidarios a votar el próximo 3 de noviembre como si fuera su nombre el que está en la papeleta.

Pese a los esfuerzos de Trump por revertir los malos resultados de las encuestas, estos reflejan el malestar de los ciudadanos por el alza del costo de la vida y el incremento en el precio de los combustibles debido a la guerra con Irán.

De hecho, cuando llegó por segunda vez a la Casa Blanca, tenía un índice de aprobación de poco más del 50% y en la actualidad se sitúa en torno al 37%.

Los posibles escenarios que enfrentará Trump tras las elecciones

Según los analistas de la política interna estadounidense, el escenario más probable que enfrentará Donald Trump tras las elecciones de mitad de mandato es que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes, pero mantengan el del Senado.

En la actualidad, el partido del mandatario tiene la mitad de los escaños, con 218 de los 435 de los que consta la cámara baja, pero un representante independiente vota habitualmente por los republicanos, lo que les permite tener el control.

Si esa realidad se modifica tras las elecciones de mitad de mandato, implicará que los demócratas tendrán la facultad de hacer comparecer e investigar a Trump y su administración, además de contar con un papel más activo en las negociaciones del presupuesto, aunque el mandatario conservará su poder de veto, lo que en la práctica implica pocos o ningún cambio a nivel de política internacional.

Este escenario, en el que los republicanos controlan el Senado, le permitiría al mandatario ratificar a sus nominados para puestos clave en el gobierno y el poder judicial.

Eso, además de continuar con el apoyo de los senadores para detener cualquier intento de la cámara de representantes de poner límites a su poder bélico y, por ejemplo, presionar para que se concrete un alto al fuego definitivo en Irán.

Qué implica para Chile y el mundo un doble triunfo republicano

En tanto, la mejor opción para el presidente Donald Trump es que las encuestas se equivoquen y consiga mantener el control tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado tras las elecciones.

Si aquello ocurre, no solo le otorgará al mandatario carta blanca para consolidar sus reformas durante la segunda parte de su periodo, sino que también reduciría el riesgo de confrontaciones presupuestarias.

Además, podría facilitar el respaldo político a sus medidas de seguridad fronteriza, la detención y expulsión de los migrantes y las prioridades comerciales de su la administración.

También le dará la opción de continuar aplicando sin contrapeso sus políticas en materia de aranceles al resto de los países, así como seguir implementando sin contrapeso el denominado Escudo de las Américas, e incluso amenazar con sanciones políticas y económicas a quienes no se incoporen a la coalisión.

En el caso de Chile, la amenaza de un eventual aumento de los aranceles por parte de Washington puede ser la herramienta elegida por Trump para presionar a La Moneda para que se alinee con su política internacional y, por ejemplo, abandone la Corte Penal Internacional, o que incluso para que se privilegie el intercambio comercial con Estados Unidos por sobre el que mantiene con China.

A la vez, analistas financieros prevén que este resultado impulsaría el crecimiento a corto plazo, aunque conllevaría presiones inflacionarias.

Qué implicaría la peor opción para el presidente norteamericano

El peor escenario posible para Donald Trump es que los demócratas ganen tanto en la Cámara como en el Senado, pero incluso así el mandatario no quedaría atado de manos por completo.

Si pasa eso, es muy probable que los legisladores opositores bloqueen a los candidatos del jefe de Estado para el poder judicial, entre ellos los que postulan a la Corte Suprema, hasta después de las elecciones presidenciales de 2028.

No obstante, también es muy posible que los representantes republicanos aceleren las confirmaciones antes de que los nuevos senadores tomen posesión de sus cargos en enero del próximo año.

A la vez, Trump mantendría el poder de veto ante cualquier iniciativa legal, aunque se la apruebe tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Según los expertos, en caso de que se dé el peor escenario para el mandatario norteamericano, él simplemente gobernará a través de decretos y órdenes ejecutivas durante el tiempo que le reste en la Casa Blanca.

Además, los analistas apuntan que, si se da esta situación, el mandatario enfocará sus acciones hacia fuera de las fronteras de su país, dado que continuará manejando los asuntos internacionales, lo que, dado que no tiene impedido postular a una reelección, podría llevarlo a adoptar nuevos aranceles y castigos hacia aquellos países que no se alinean con sus políticas.