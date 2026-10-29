Papa León XIV le puso fecha a la audiencia en la que recibirá al Presidente José Antonio Kast

Además, el mandatario chileno tiene contemplado sostener un encuentro bilateral en Roma con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni.

VATICAN NEWS.

El Vaticano informó este jueves que el papa León XIV confirmó la fecha de la audiencia en la que recibirá al Presidente José Antonio Kast.

El encuentro entre el pontífice y el mandatario chileno se llevará a cabo en la Santa Sede, previo al viaje de León XIV a Latinoamérica, donde visitará Uruguay, Argentina y Perú desde el 6 al 17 de noviembre.

Además, se realizará aprovechando el viaje de Kast a Europa, para tomar parte en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará entre el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.

Cuándo recibirá el papa León XIV al Presidente Kast

De acuerdo con lo revelado por el Vaticano, el encuentro entre el papa León XIV y José Antonio Kast se concretará el próximo miércoles 4 de noviembre en el Palacio Apostólico, a partir de las 09:00 hora local (05:00 horas de Chile).

Previo al encuentro, el mandatario chileno se reunirá con otras autoridades de la Santa Sede en el Patio de San Dámaso.

Además de su cita con el pontífice, Kast tiene contemplado sostener un encuentro bilateral en Roma con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni.

El mismo mandatario lo adelantó en la Expo Forede 2026, donde planteó que “vamos a estar en Italia próximamente con su primera ministra (…) Con Italia nos unen tremendos lazos y tenemos que potenciarlos“.

Según lo previsto, se espera que el Presidente José Antonio Kast regrese a Chile en la mañana del viernes 6 de noviembre.