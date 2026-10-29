Lluvias y temperaturas “sobre lo normal”: qué esperar del tiempo durante noviembre

El pronóstico del tiempo para las próximas semanas advierte precipitaciones sobre el promedio, posibles granizos y nubes tornádicas.

Lluvias por sobre los niveles habituales, temperaturas elevadas y episodios de inestabilidad atmosférica marcarían noviembre en distintas zonas de Chile.

Así lo anticipan las proyecciones del Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo (ECMWF), consultadas por Meteored, que apuntan a un escenario especialmente activo entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

La combinación de calor, humedad y sistemas frontales podría generar precipitaciones intensas y fenómenos meteorológicos poco habituales para esta etapa del año.

Tormentas eléctricas y granizo: los fenómenos que podría traer noviembre

Las proyecciones apuntan a que un sistema persistente de altas presiones volvería a instalarse sobre Chile Austral. Esta configuración atmosférica dificultaría el desplazamiento de los frentes hacia la Patagonia y favorecería su desarrollo sobre sectores más cálidos del océano Pacífico antes de que avancen hacia la zona central.

Este patrón contribuiría a que las precipitaciones superen los valores normales entre Coquimbo y Los Lagos. Además de las lluvias, el escenario contempla condiciones que podrían favorecer tormentas eléctricas, chubascos intensos y caída de granizo.

El pronóstico del tiempo tampoco descarta la formación de nubes asociadas a actividad tornádica. Sin embargo, esta posibilidad no equivale a una confirmación de que se producirán tornados en territorio nacional.

La intensidad de algunos episodios también podría convertirse en un factor de riesgo. Si las precipitaciones se concentran en períodos cortos, podrían provocar crecidas repentinas, anegamientos y saturación de los suelos. En sectores vulnerables, estas condiciones también podrían favorecer la ocurrencia de aluviones.

Norte de Chile tendría temperaturas superiores al promedio

El escenario cálido también se extendería hacia el norte del país. Según las proyecciones citadas por Meteored, la influencia de El Niño y las condiciones más cálidas del océano favorecerían temperaturas por encima de los valores habituales entre Arica y Coquimbo.

Esta tendencia alcanzaría tanto a las zonas costeras como a los sectores interiores. Así, el calor no se limitaría a una sola franja geográfica, sino que podría manifestarse en distintas áreas del norte chileno.

En el extremo sur, las proyecciones anticipan un noviembre especialmente cálido. El informe citado señala que las anomalías de temperatura media semanal podrían alcanzar hasta 6 °C por encima del promedio.

Este comportamiento estaría relacionado con la persistencia de las altas presiones sobre Chile Austral. El sistema dificultaría el ingreso de aire frío y limitaría el avance de las precipitaciones hacia la Patagonia.