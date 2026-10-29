Rabat confirma querella contra Bassa (FA) por vincular rebajas de condena con supuesta red de pedofilia internacional

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que se querellará contra el diputado Jaime Bassa (FA), luego de que éste vinculara las rebajas de condena ejecutadas por la cartera como parte de una “red de pedofilia internacional”.
Con anterioridad, la diputada Constanza Hube (UDI) había adelantado la decisión del secretario de Estado. “Será por calumnia. Le está imputando un delito sin prestar ningún tipo de antecedente“, acusó.
El diputado frenteamplista, quien pidió la renuncia de Rabat el martes, sostuvo que las rebajas de condena otorgadas a ofensores sexuales de menores de edad no son un error, como han transmitido desde el Ejecutivo, sino que “una manifestación más de una red de pedofilia internacional“.
También señaló que el Presidente José Antonio Kast “tiene la obligación de develar cuáles son las redes de pedofilia (…) que han estado sistemáticamente garantizando la impunidad y que ahora tienen a decenas de violadores libres en nuestras calles”.
Rabat: “Ponen en antejuicio el honor de mi persona”
“Son declaraciones lamentables que desde luego ponen en antejuicio el honor, la honra de mi persona. Creo que nosotros debemos siempre velar y respetar por la institucionalidad, por lo tanto he encargado la preparación de un borrador de una querella criminal”, anunció el secretario de Estado este jueves, sin especificar si lo hará a título personal o a nombre del Ejecutivo.
Adicionalmente, desestimó la acusación constitucional que la oposición anunció en su contra. “Acá se está haciendo un punto político. Agradezco a los señores diputados, señoras diputadas que me hayan escuchado ayer, porque con un poco de honestidad y apegándose a la Constitución y la ley, he obrado conforme a ella. Todo lo que se dijo ayer no son cuestiones propias de una acusación constitucional, por lo tanto, sigo estando muy tranquilo”, dijo en alusión a la sesión especial a la que asistió el miércoles.
“En lo que a mí me respecta, estoy con la conciencia muy tranquila. Y le agradezco al Presidente de la confianza que me ha dado”, cerró.