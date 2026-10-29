Ferran Adrià y Ferran Centelles visitan el Centro del Vino Concha y Toro: “Es un lugar único en el mundo”

La visita se realizó en el marco de su paso por Chile para participar en el Congreso Internacional de Innovación organizado por la Universidad San Sebastián.

Ferran Adrià y Ferran Centelles referentes internacionales de la innovación gastronómica y la cultura del vino tuvieron una jornada dedicada a conocer la historia vitivinícola de Chile, su patrimonio y algunos de los grandes vinos de la compañía durante su visita a el Centro del Vino Concha y Toro, en Pirque, como parte de su agenda en el país. Durante la jornada pudieron conocer de cerca la cultura en torno a este rubro y la propuesta del centro, que reúne vino, patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía y una experiencia museográfica inmersiva.

“Ha sido una visita maravillosa. Creo que es un lugar único en el mundo, donde se combinan la belleza de este jardín increíble con la belleza del vino que hace la familia. Mil gracias por vuestra generosidad”, comentó Ferran Adrià tras su visita.

Por su parte en tanto Ferran Centelles agregó que “el Centro del Vino Concha y Toro son dos horas inmersivas fabulosas en lo que es la cultura, la elaboración y la degustación sensorial del vino. Es una experiencia donde estas dos horas se pasan rapidísimo, porque hay un montón de inputs que dan de una forma sensorial, clara y preciosa, que hacen meterte en la cultura del vino, comprenderlo para disfrutarlo aún más. Les recomiendo que vengáis a disfrutarlo”

La visita, realizada el 24 de octubre, cobró especial relevancia por la trayectoria de ambos invitados y su estrecho vínculo con la innovación y el conocimiento. Ferran Adrià es presidente de el Bullifoundation, creador de la metodología Sapiens y uno de los referentes internacionales de la innovación y la creatividad gastronómica. Sapiens es una metodología desarrollada por Adrià y el equipo de elBullifoundation para investigar, conectar conocimiento y comprender desde una visión holística y sistémica, con aplicaciones que abarcan, entre otros ámbitos, la creación y la innovación.

Ferran Centelles, por su parte, fue sommelier de elBullirestaurante y actualmente es director de la partida de bebidas de elBullifoundation. Además, lidera Sapiens del Vino, proyecto de Bullipedia dedicado a conectar y profundizar el conocimiento sobre el universo vitivinícola. La iniciativa se ha desarrollado en una serie de ocho volúmenes que aborda materias que van desde la viticultura, la vinificación y la sommellerie hasta la cata y la experiencia del cliente en el restaurante.

Un recorrido por la cultura del vino chileno

La jornada comenzó en Casa Don Melchor y continuó con un recorrido por la experiencia museográfica del Centro del Vino, acercando a los invitados a la historia de Concha y Toro y a diferentes dimensiones de la cultura vitivinícola chilena.

Posteriormente, el grupo llegó a la Gran Barra Bodega 1883, espacio dedicado a descubrir diferentes vinos, estilos y terroirs de Chile. Esta monumental barra, de más de 25 metros de longitud y cuya decoración integra las bases de 5.184 botellas, ofrece más de 50 etiquetas por copa o botella.

La visita continuó en Casa Don Melchor con una presentación del Centro de Investigación e Innovación de Concha y Toro (CII), a cargo de Gerard Casaubon, propiciando un interesante encuentro en torno al conocimiento y la innovación, ámbitos que han sido centrales en el trabajo desarrollado por Ferran Adrià.

La experiencia concluyó con un aperitivo y un almuerzo en Casa Don Melchor, acompañados por una selección de vinos ícono de Concha y Toro: Amelia Chardonnay 2024 y Pinot Noir 2023, Carmín de Peumo 2023 y dos añadas del Cabernet Sauvignon ícono Don Melchor: 2018 y 2023.

Innovación como punto de encuentro

La visita al Centro del Vino Concha y Toro se produjo tras la participación de Ferran Adrià y Ferran Centelles en el Congreso Internacional de Innovación “Desafiando las Fronteras en Salud y Rehabilitación”, organizado por la Universidad San Sebastián los días 22 y 23 de octubre en Campus Bellavista. El encuentro reunió a especialistas de distintas disciplinas y contempló contenidos relacionados con innovación en nutrición, investigación y desarrollo, fonoaudiología, innovación social, manejo del dolor y neurorehabilitación, entre otras áreas.

En ese contexto, Ferran Adrià presentó la conferencia “Metodología Sapiens: comprender para innovar” y participó en el conversatorio “Comer como acto de cuidado”, junto al chef Rodolfo Guzmán, fundador de Boragó, investigadores, familiares y expertos por experiencia.

Entre quienes también participaron de la visita al Centro del Vino estuvo Charles Zuker, neurobiólogo sensorial de la Universidad de Columbia y Howard Hughes Medical Institute. Zuker, reconocido con el Premio Wolf de Medicina 2026 por sus investigaciones sobre los mecanismos del gusto, fue también uno de los invitados internacionales del Congreso, donde presentó la conferencia “El viaje del sabor: de la lengua al cerebro”.

La visita de Ferran Adrià y Ferran Centelles a Pirque permitió conectar innovación, creatividad y conocimiento con el universo del vino chileno, desde un espacio concebido para acercar su historia, cultura y patrimonio a visitantes de Chile y elmundo. Inaugurado en 2025 y ubicado a solo 20 kilómetros del centro de Santiago, el Centro del Vino Concha y Toro cuenta con más de 12.000 m² e integra naturaleza, arte, vinos, gastronomía, tecnología y patrimonio histórico.